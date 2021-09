Galilea Montijo se despide de las pantallas hasta el 15 de septiembre

Hace unos días atrás, Faisy anunció en su programa ‘Me Caigo de Risa’, en el que él, junto con Galilea Montijo, serán los conductores de ‘Un solo México, la fiesta’, el próximo 15 de septiembre a las 10:40 pm, por el canal de Las Estrellas.

Si bien este anuncio puso muy contentos a todos los seguidores de Galilea Montijo. Muchos otros se preocuparon porque esta no es la primera vez que la tapatía ‘deja’ el programa matutino ‘Hoy’ para encabezar otros proyectos.

La realidad es que siempre, a lo largo de su carrera, Galilea Montijo ha realizado innumerables colaboraciones en otros programas, como en ‘Pequeños Gigantes’ y ‘¡Quien es la máscara!’. Y esto no la ha alejado del programa que desde hace años conduce de la mano de Andrea Legarreta y Raúl Araiza.

“Un solo México, la fiesta”

Falta muy poco para celebrar el Día de la Independencia de México. Y, como desde hace ya algunos años, Televisa transmite “Un solo México, la fiesta” para festejar a lo grande.

Una vez más Galilea Montijo conducirá la edición 2021, de la mano de Faisy. Durante el evento, recibirán a grandes invitados, con los que planean bailar, reír y pasar una hermosa velada.

La conductora anunció el evento publicando una foto junto Faisy, la que acompañó con el texto: "Los esperamos @faisirrito y muchas estrellas este 15 septiembre en #UnSoloMéxico La Fiesta. Celebremos en familia en punto de las 10:40 pm por @canalestrellas".

Sus seguidores, emocionados por la noticia, no dejaron de expresar su emoción. El usuario @danielsamir6 escribió: "Jajajaja no me lo voy a perder a ver si los puedo ver jajaja también estará Odalis". Mientras que @fonseca64_victor aseguró: "No me lo pierdo, de seguro va a ser un gran programa".

¡Falta muy poco! ¿Te vas a perder lo nuevo de Galilea Montijo?