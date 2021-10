Geraldine Bazán comparte consejos de crianza que aplica con sus hijas

Ante el acoso sexual que hoy en día viven miles de personas y es un padecimiento que se sufre en la actualidad, Geraldine Bazán, la ex de Gabriel Soto está alerta y mostró su preocupación sobre esta cuestión.

Por ello, es que ha salido a compartir consejos de crianza que aplica con sus hijas, Elissa Marie y Alexa. Contó las herramientas adecuadas que les transmite para defenderse y protegerse.

¿Qué consejos les da Geraldine Bazán a sus hijas?

Tras una triste realidad acerca del acoso sexual, tanto Geraldine Bazán como Gabriel Soto no dudaron en ponerse de acuerdo en la crianza de sus hijas. Tanto Elisa Marie como Alexa Miranda, están creciendo y eso requiere que la preocupación sea aún mayor para sus padres.

De hecho, cabe destacar que la primogénita ya es toda una adolescente y ya se la ha visto participar en el 2020 con una colaboración en la pantalla chica. Por ello, es que la actriz Geraldine Bazán reveló algunos consejos de cómo educa a sus 2 hijas para evitar que sean víctimas de acoso sexual o de cualquier otro tipo de práctica que sea abusiva en su contra.

"FUENTE: ¡HOLA! México"

Por su parte, Bazán reveló a los medios: “[A Elisa] lo que siempre le he dicho es que debe tener bien claro en la vida lo que quiere, lo que no quiere. Que sea muy fiel a lo que ve en casa. Finalmente, también a lo que ella siente”.

También agregó: "Que tenga siempre la confianza de hablar con nosotros de todo. Creo que la educación, la confianza y el diálogo son las bases para que los niños se sientan seguros y tengan una vida mucho más plena". Esos son algunos de los consejos de crianza que aplica con sus hijas.

Así mismo, la actriz celebra que hoy en día las mujeres denuncien cuando sufren cualquier tipo de acoso. Pero también, les pide a las autoridades que el apoyo sea hacia todas las personas que sufran cualquier acto de esta naturaleza.

Mientras, agradece que nunca ha tenido que vivir una experiencia cercana al respecto. Sin embargo, reconoce que es una triste realidad de la que hay que estar al pendiente con los hijos.

En ese mismo sentido, su ex, Gabriel Soto está de acuerdo con Bazán en la forma en que está criando a sus hijas y no solo la apoya sino que les transmite los mismos consejos. No caben dudas de que Geraldine Bazán es una madre muy presente, se concentra en el cuidado de sus hijas y es muy enfática hablando acerca del tema.

"Afortunadamente, nunca he estado en una situación así y tampoco me ha tocado estar cerca, de que alguna de mis amigas hayan estado en una situación así" pero, aún así, por haberse enterado de muchas personas que sí lo vivieron, pide que se siga alzando la voz en referencia a este tema.

¿Qué te parece la actitud de Geraldine Bazán y los consejos de crianza que aplica con sus hijas?