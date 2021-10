Se trata de Ana María Polo, la mujer de 62 años reconocida como abogada y presentadora de televisión cubano-estadounidense con un doctorado en Derecho.? Por simple hecho de hacerse muy famosa por conducir el programa de televisión de Telemundo “Caso cerrado” dio el puntapié a rumores inesperados.

Ella es carismática, exitosa y famosa. Tras casi 20 años de conducir dicho programa que se emitió en varias cadenas de toda Latinoamérica, precisamente en 21 países en total, en notas recientes sobre su futuro, confesó que quería dejar el programa y dedicarse a otra cosa.

Sin embargo, muy pocos lo saben, pero cuando inventaron que Ana María Polo estaba muerta se destapó mucho de su dura historia de vida. Esencialmente, para llegar a la cima, la abogada tuvo que recorrer un largo camino que por momentos fueron muy difíciles. No obstante, a base de esfuerzo, mucho sacrificio y sin dudas, talento, siempre logró salir adelante.

¿Por qué inventaron que Ana María Polo estaba muerta?

De muy joven, precisamente a los 19, conoció a un hombre 10 años mayor que ella y se enamoró. A pesar de que su familia y su entorno no estaban de acuerdo con la relación, se casaron y quedó embarazada. Al poco tiempo no solo perdió a su bebé sino que su matrimonio se disolvió.

La Doctora Polo se graduó en la escuela de leyes de la Universidad de Miami y ejerció su profesión como abogada por más de 20 años. Fue muy de a poco que comenzó a participar en programas de televisión como abogada experta y así se involucró en el mundo del medio artístico.

"FUENTE: La Verdad Noticias"

Con el pasar de los años y una carrera importante bajo el brazo, decidió adoptar un niño. Aunque se sabe muy poco de él debido a que la misma abogada siempre prefirió no exponerlo en público, lo crió sola, sin ayuda y actualmente son muy unidos.

Con el paso del tiempo, su programa “Caso cerrado” se transformó en uno de los más exitosos de la televisión norteamericana y aún así la vida le dio un traspié. Fue a los 44 años que en medio de la fama y la popularidad, le dijeron que tenía cáncer de mama.

Según lo publicado en diversos medios, la Doctora Polo declaró: "El médico me llamó y me dijo que lo sentía mucho pero que estaba muy enferma. Sentía como si se me moviera el piso y tardé bastante en volver a acomodarme".

Cuando muchos se preguntan por qué inventaron que Ana María Polo estaba muerta, aunque hayan pasado ya varios años, se cree que tras lograr superar la enfermedad vivió una etapa muy traumática de la que no se volvió a sentir de la misma manera.

"No solo me veía diferente. Me cambió la estructura del cuerpo, una pierna me creció más que la otra y perdí bastante la sensibilidad del brazo derecho debido a que me sacaron 20 ganglios, el tejido mamario y el seno", contó la Doctora Polo, notablemente emocionada.

Como si fuese poco con todo lo que tuvo que luchar, en cuanto a su vida sentimental circularon rumores de que era bisexual. Fue ella misma quien salió a hablar, pero ni lo negó ni lo afirmó ya que, en general, prefiere no hablar de su intimidad.

"Se opina todo el tiempo de mí. Todos quieren saber sobre mi vida y con quién duermo. Pero no le debería interesar a nadie. Así que dejen de preguntar", sentenció la figura principal de Caso Cerrado.

Tras el último rumor de su muerte, Ana María Polo tuvo que salir a desmentirlo a través de su cuenta de Instagram y fue muy clara. “¡Más viva que nunca! He dicho” fue su contundente mensaje. Así también compartió una imagen donde se la ve muy bien y contó que tiene nuevos proyectos tanto en su vida profesional como personal.

Eso sí, dejó claro que para ella, inventaron que estaba muerta porque muchos la quieren correr del medio por su personalidad avasallante. También confesó que “fue difícil” decirle adiós a su programa “Caso Cerrado” luego de casi 20 años ininterrumpidos y argumentó que aún hay episodios guardados para salir al aire.

¿Cuál crees que sea la verdadera razón por la que inventaron los rumores?