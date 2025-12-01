Citas de Jazz Argentina, todo acerca del Divino Music Festival

Jazz en Argentina tiene en el Divino Music Festival una de las mejores citas desde hace 8 años gracias a la gestión cultural de Minino Garay, quien además de traer músicos destacados de la World Music contemporánea, hace una curaduría artística que siempre renueva la calidad internacional de estos recitales.

He sido testigo en distintas ocasiones y en distintos escenarios, desde Niceto en Buenos Aires, a San Rafael e incluso el Valle de Uco, del Divino Music Festival, una muestra itinerante que todos los años para esta época recorre escenarios variopintos de la Argentina.

Cuando se haga un documental sobre estas giras, con estos músicos y con las locaciones en las que tocan, se evidenciará un trabajo musical de avanzada en el jazz en Argentina .

De los Festivales de Música en Argentina el Divino Music es distinto porque todas las músicas se tratan de estrenos. Lo que allí suena no se ha escuchado nunca antes. Y entre sus variantes se presenta como un encuentro en Argentina entre músicos de distintas origenes. Han pasado por nuestros escenarios músicos de varios continentes, hasta el momento.

El line-up de esta edición 2025 fusionará el jazz contemporáneo, la world music y aires y ritmos del flamenco contemporáneo con la magistral curaduría del cordobés Minino Garay, el vocalista y percusionista que se ha transformado en el alma de esta tournée.

Vuelve a reunir a artistas provenientes de cuatro paises de Europa. El objetivo es como siempre presentar un verdadero crisol de sonidos.

festivales de música jazz Ciudadano del mundo, músico todo terreno: Cyril Atef es uno de los grandes atractivos del Divino Festival.

Músicos

Los músicos que componen la nueva edición de jazz en Argentina son Antonio Lizana (saxo y voz), de España, Cyril Atef (percusión), de Francia y Estados Unidos, Jean Christophe Maillard (guitarra y voz), de Francia, Christophe Minck (bajo y voz), también de Francia, Lucas Dorado (vibráfono), de Suiza, y, desde luego, el factótum Minino Garay (percusión y voz), cordobés de Argentina pero con residencia en Francia.

Cyril Atef pese a nacer en Berlín Occidental es un baterista y percusionista francés. A los diez años se mudó con sus padres a Los Ángeles, donde continuó tomando lecciones de batería, antes de unirse al Musician Institute (Percussion Institute of Technology) en 1984 durante un año.

Toca con varios grupos: “Samaki and the Vibrations” (banda de covers de funk), “Collaborative Cultures” (world-funk), mientras sigue de cerca la evolución del movimiento punk. Un período en el Berklee College of Music de Boston (1989) le permitió reforzar sus conocimientos sobre las armonías y los fundamentos teóricos de la música.

Para referirse al español, Antonio Lizana debe apuntarse que el músico se fascinó con las tradiciones musicales orientales a través de la obra del multiinstrumentista y compositor turco Omar Faruk Tekbilek. Luego ganó un Grammy al Mejor Álbum de Jazz Instrumental como miembro de la Orquesta Afro Latin Jazz de Arturo O'Farrill y alcanzó reconocimiento internacional con su propio Quinteto Antonio Lizana.

jazz argentina músicos Jean-Christophe Maillard es guitarrista, pianista, compositor, cantautor y arreglista francés, nativo de Pointe-à-Pître, Guadalupe, en el Caribe.

Fechas

La dicha en movimiento comienza el 4 de diciembre en Niceto Club, la misma noche se trasladan a La Plata, al Desafinado Club, y poco descanso ya que, al día siguiente, vuelven a CABA para un show en el Centro Cultural Borges. Vuelan raudo hacia el Valle de Uco, en Mendoza, puesto que el 6 de diciembre animarán velada jazzística en Bodega Alpasión.

El 7 de diciembre la troupe de músico se traslada a San Rafael, para su concierto anual. Por primera vez actuarán en la ciudad y no en el Laberinto de Borges. Ahora sí, meten una pausita.

Pero el 9 de diciembre regresan a CABA, para presentarse en el BeBop Club. Y luego giran por Córdoba: el 12 y 13 en Villa Giardino, el 13 también en la ciudad de Córdoba y cierran el 14 en Pez Volcán, Córdoba capital.

Jazz internacional argentina Evento de jazz en Argentina tendrá a Antonio Lizana, ganador de un Grammy.

Divino Music Festival

Minino Garay es el alma de este encuentro artístico, un cincuentón cuyo currículum es casi tan largo como una improvisación de Charlie Parker. Su capacidad para perseverar y superar los retos de la profesión de música es admirable.

El cordobés es jovial, juguetón y sabe cómo conquistar al público sin recurrir a la demagogia. Con media docena de álbumes como líder y un claro deseo de compartir música que fusione sus amistades, estilos y gustos, Garay recrea una atmósfera luminosa, sobria, casi austera, con una música potente, profunda y poco usual.

Minino Garay y sus cómplices, sin duda, han dejado huella en Argentina y mucha en Mendoza. Siempre supera las expectativas y no sé sabe cómo diablos hace. Un héroe en tiempos de música facilonga.

La semana pasada actuó en JazzMadrid con Speaking Tango, el proyecto donde lo acompañan Cedric Hanriot, Manu Codija, Lila Horovitz e Inor Sotolongo. Esta propuesta fusiona tango, poesía urbana y texturas contemporáneas en un enfoque original de la música rioplatense.