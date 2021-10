Al límite: Miley Cyrus enamoró a sus fans con su espectacular belleza

Miley Cyrus se convirtió en la flamante portada de la revista de espectáculos “Interview”. Además de protagonizar una jugada producción de fotos, la cantante estadounidense de 28 años realizó una extensa entrevista donde habló, entre otras cosas, de las críticas que recibió por su voz.

“Toda mi vida, ya sea en el entrenamiento vocal o simplemente para continuar perfeccionando mi oficio, siempre he tratado con cuestiones como '¿Por qué suenas como un hombre?', '¿Dónde está tu maldito falsete, perra?', '¿Por qué ya no puedes cantar la nota más alta de 'Party in the USA'?' En esa canción puedo cantar en un registro bajo y vivir en ese sonido auténtico y genuino. Mi voz es la forma en la que me represento a mí misma. Es la forma en la que me expreso. He trabajado con tantísima gente que me dice: 'tendremos que traer a una artista para alcanzar las notas altas'. Ya sabes, el "falsete" es un término en latín para cuando un niño atraviesa la adolescencia, pero todavía hay quien pretende que cante en ese tono" indicó Miley.

En los últimos dos días, Miley Cyrus ha publicado una serie de fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a gran parte de sus millones de followers de alrededor del mundo. En la misma se puede ver a la norteamericana desplegando toda su hermosura ante la cámara para una producción de fotos destinada a la Interview. La intérprete de “Wrecking Ball” lució diferentes outfits en el medio de la naturaleza. Además, la oriunda de Franklin, Tennessee, Estados Unidos complementó su look con su cabello suelto y un delicado make up.

“¡¡TA-DA & TA-TAs !!!!! @interviewmag disparado en mi granja por @briannalcapozzi Felicidades a baddie zaddy / editor en jefe @melzy917 gracias por hacerme tu primera chica de portada Entrevista por @larsulrich Vistiendo @gucci @guccibeauty en la portada” fue el promocional y sencillo texto que eligió Cyrus de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la ex esposa de Liam Hemsworth se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 1.6 millones de corazones. Además, este posteo recibió miles de mensajes de cariño y halago de parte de sus más fieles fans, hacia su magnífica figura física y sus osados looks elegidos.

