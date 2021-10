Así fueron los apasionados encuentros entre Lucero y Luis Miguel

Sorprendió a todos sus fanáticos. La cantante Lucero hizo declaraciones inesperadas sobre el tipo de relación que tuvo con el famoso cantante Luis Miguel y parece que no muchos se lo esperaban.

Para una entrevista de distintos medios de comunicación, la cantante mexicana no reparó en nada y habló de la relación que tiene con “El Sol de México”.

Aseguró que aunque no son íntimos amigos –ya que llevan años sin verse-, siempre ha tenido una muy buena relación con él. De hecho, contó que desde muy jóvenes se conocen y hasta tuvieron la oportunidad de trabajar juntos.

Los apasionados encuentros entre Lucero y Luis Miguel

Fue en la telenovela “Fiebre de Amor” donde Lucero y Luis Miguel se conocieron. En ese entonces eran adolescentes y compartieron los sets de grabación. Lucero hoy recuerda que esa fue una de las mejores etapas de su vida.

Mientras declaró cómo era todo en ese momento, fue cuestionada sobre si tuvo una relación de noviazgo con el cantante, y ahí mismo la mexicana aclaró que solo fueron amigos.

Fuente: La Opinión

Comenzó diciendo: “Ya todas fueron sus novias, la verdad estábamos tan chavos”. Luego, se explayó más y contó que entre ellos -desde el primer momento- solo hubo una relación de amistad.

Al respecto, Lucero aseguró que: “Esto más como haber sido amigos de trabajo en algún momento. Yo siempre digo no somos amigos, porque yo no puedo decir: ´Ay, somos íntimos´ porque pues no nos vemos hace mil años, pero digo, siempre ha habido, desde aquella vez, hay una relación muy bonita”.

Por más que muchos hayan pensado que los encuentros que tenían se debían a un romance, pues no fue así. Sin embargo, tras la insistencia de los periodistas, Lucero reveló que luego de la telenovela, sí se reencontraron con Luis Miguel en más de una ocasión.

“Nos reencontramos hace mucho en Argentina, yo fui a hacer algo de trabajo y él también estaba haciendo algo de trabajo, y nos encontramos en un lugar, en un restaurante. Creo que nos reunimos una vez en Acapulco cuando José Manuel tenía 6 meses de edad, José Manuel va a cumplir 20” contó la actriz sobre estos encuentros con El Sol de México.

Aún así, nunca aclaró si hubo otros encuentros que sugirieran una relación más íntima entre ambos. Y tú ¿Qué crees que haya pasado entre Lucero y Luis Miguel?