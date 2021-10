Terminante, Lucero habló sobre su relación con Luis Miguel y dijo por qué ya no son amigos

Luis Miguel cantante y productor musical mexicano, es sin dudas una de las estrellas más grandes de la música latina. El artista comenzó su carrera musical en 1980 cantando en la boda de la hija del presidente nacional mexicano José López Portillo. A su vez el cantante ha ganado más de 120 premios a título personal, por sus canciones y álbumes, y es el cantante más joven en recibir un Grammy (con sólo 14 años de edad) y también el artista Latino más joven en recibir una estrella en el paseo de Hollywood a los 26 años.

El artista tiene una agenda muy apretada y quizás es por ello que hace más de veinte años que no ha vuelto a ver a Lucero. Lucero Hogaza León, conocida artísticamente como Lucero, Lucerito o la “Novia de América” es una cantante, compositora, actriz, presentadora de televisión y empresaria mexicana. La artista comenzó su carrera como Lucerito, cuando tenía 10 años, en los programas de variedades de televisión: “Alegrías de mediodía” y “Chiquilladas de Televisa”. En 1982, a la edad de 13 años, grabó su primer álbum “Te prometo” y protagonizó su primera telenovela con la adaptación de la telenovela argentina “Andrea Celeste”.

Lucero quien, filmó la película “Coqueta” al lado de Pedro Fernández siendo esta una de las películas más acogidas y transmitidas por Televisa, recientemente ha dado su opinión sobre Luis Miguel. La actriz fue entrevistada cuando se prepara para tomar un vuelo en el aeropuerto de la Ciudad de México y allí aseguró que jamás sostuvo una relación amorosa con el cantante.

Increíblemente Lucero reveló que lleva más de dos décadas sin ver en persona a Luis Miguel; pero lo que sorprendió más a los reporteros es que la actriz aseguró de forma contundente que el cantante y ella no son amigos. Sobre ello la artista declaró: "Estábamos tan chavos que eso fue más como haber sido amigos de trabajo, en su momento", en referencia a los diversos proyectos en los que trabajaron cuando los dos eran aún jóvenes.

Por otra parte Lucero también afirmó: "Yo siempre digo, no somos amigos, y no puedo decir 'somos íntimos' porque no nos vemos desde hace mil años, pero siempre ha habido una relación muy bonita", en referencia a su relación con Luis Miguel. La actriz y el cantante llevan casi 20 años sin verse ya que ella recuerda la última vez que se encontraron: "Creo que nos reunimos una vez en Acapulco cuando José Manuel tenía seis meses de edad, era un bebé. José Manuel va a cumplir veinte. Tengo veinte años de no ver a Luis Miguel".