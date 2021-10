Anahí de RBD confiesa la verdadera razón por la que sigue alejada del grupo

Anahí Puente alcanzó la fama internacional cuando interpretó a Mía Colucci en la telenovela mexicana Rebelde, una adaptación de Rebelde Way. Como ocurrió también con la versión argentina, la historia llevó a crear la banda musical RBD, pero a pesar del éxito se terminó alejando del ambiente artístico por muchos daños que sufrió.

La banda RBD tenía como cantantes a los protagonistas de la telenovela: Anahí, Dulce María, Maité, Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez. Pero la actriz, quien se casó el 25 de abril de 2015 con el exgobernador del estado de Chiapas, Manuel Velasco Coello, decidió abandonar los escenarios y rompió el silencio en una conversación con Mar Saura en YouTube.

"Pero sí, hasta aquí de estar tan expuesta, de estar todos los días en un foro, todos los días expuesta a comentarios y cosas que en algún momento sí me lastimaron mucho y a mí como a millones de niños que crecieron en este ambiente", dijo sobre los motivos que la llevaron a tomar la decisión de alejarse también de la actuación.

Y agregó: "Se vale pedir ayuda cuando uno la necesita y también eso es de valientes y sí, hubo un momento en mi vida en el cual necesité un empujoncito y también un momento en el cual decidí acercarme mucho a mi fe, yo creo, y respetando muchísimo las creencias de las personas que nos puedan estar viendo, creo que la fe y la parte espiritual de una persona es muy importante".

En este sentido, Anahí Puente confesó que tuvo que ir al psicólogo y apoyarse mucho en la fe para poder disfrutar de su éxito con RBD, pero no la completaba. Por el contrario, vivía pendiente de las críticas lo cual se transformó en algo tóxico para ella y esto la llevó a ser una persona que trataba mal a los demás, de lo cual no está orgullosa.

"Es justo antes de yo tomar esta decisión, yo creo que estaba pasando por uno de los momentos más feos de mi vida, pero no solamente de afuera hacia dentro lo que me pasaba, no, ¡también yo estaba muy mal!, yo estaba en un momento en el cual estaba como enojada con la vida, como con esa cosa y como con un caparazón siempre, estaba a la defensiva, me porté mal con personas que no lo merecían, no era yo", reveló.

Anahí decidió alejarse del ambiente artístico y en 2019 lanzó junto a su hermana el podcast "Están ahí", en su cuenta oficial en Spotify y también lanzó su página oficial "An by Anahí" en la cual da consejos sobre nutrición, fitness y yoga. Además está enfocada en cuidar a su familia, tanto a su marido como a sus hijos, Manuel y Emiliano.

