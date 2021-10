El contundente mensaje de Toni Costa tras los rumores del nuevo romance

En estos últimos días, Toni Costa, el ex de Adamari López, no deja estar en el ojo de la mirada de todos los medios. Sin dudas, desde que se separó de la conductora, pasó a ser uno de los solteros más codiciados.

Esta vez no se quiso quedar callado. Tras diversos rumores de un nuevo romance, Toni Costa salió con un contundente mensaje en las redes sociales y respondió a los rumores de que mantendría una relación sentimental con una reconocida influencer.

"Debemos de aprender a no ir donde no nos inviten, no meternos en lo que no nos importa y no hablar de lo que no sabemos" fue el mensaje con el que Costa decidió alejar algunos de los rumores que lo involucraron recientemente.

El bailarín español eligió su cuenta de Instagram para explicar su situación. Cabe destacar que la publicación la hizo luego de que en el programa “Chisme No Like” se asegurara que estaba iniciando una relación con la modelo e influencer Evelyn Beltrán, de Texas.

Toni Costa y su mensaje tras los rumores del nuevo romance

Vale recordar que todas las especulaciones de su nuevo romance se iniciaron en el programa mencionado anteriormente. En el mismo se señaló que ambos, tanto Toni Costa como Evelyn Beltrán no solo se siguen en las redes sociales, sino que se dan likes el uno al otro constantemente.

Como si fuese poco, también destacaron que desde que se desataron estos rumores, la influencer habría puesto su perfil en modo privado por precaución, ya que tiene un hijo menor.

Mientras, parece ser que Toni Costa se cansó de tantos rumores falsos, y recordando el fin de su relación con Adamari López luego de 10 años, en su momento declaró para People en Español que solo se estaba dedicando a trabajar en su independización:

"Estoy en búsqueda para tener mi propia casa para vivir o para inversión, no sé qué depara el futuro en lo personal, pero tengo claro que tengo que tener mi lugar".

No obstante, más allá de que ahora fue contundente con el mensaje, descartando que estaría saliendo con alguien, en ese momento aclaró que su idea de reconquistar a la madre de su hija siempre estaba latente:

"Claro que sí, que estoy dispuesto a hacerlo, pero se tienen que dar una serie de cosas" a lo que también agregó: "Esto son dos partes y por mi parte pues sí, me encantaría y ojalá que todo se propicie para que eso pueda ser".

Ahora bien, con este mensaje de Toni Costa decidió descartar algunos de los rumores que lo involucran ¿tú crees que irá realmente por la reconquista con Adamari López? O ¿es toda una forma de desviar la atención a este nuevo romance con la influencer?