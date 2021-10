Gaby Spanic habló de su intimidad y enloqueció a todos

La actriz, animadora, cantante, modelo y ex-reina de belleza venezolana Gaby Spanic no deja de provocar con sus revelaciones. A sus 47 años se animó a contar sin censuras, detalles sobre su vida sexual y lo hizo en el reality show “La casa de los famosos” que se emite por la cadena Telemundo.

Y sí, como era de esperarse, cualquier revelación que salga de la esta insólita casa famosa, repercute luego en todos lados. En este caso particular, fue precisamente Gaby Spanic quien habló de su intimidad y enloqueció a todos.

La intimidad y vida sexual de Gaby Spanic en “La casa de los famosos”

La actriz Gaby Spanic habló de su intimidad durante una conversación que tuvo con otras concursantes, Manelyk, Verónica Montes y Cristina Eustace. La actriz y ex modelo venezolana sin pelos en la lengua confesó cuánto tiempo ya llevaba sin tener relaciones sexuales.

Un poco bromeando y un poco – quizás – en serio dijo: "Dos años o más, ni me acuerdo" a lo que inmediatamente le agregó: "¡Ya soy virgen de nuevo!" concluyó riendo.

Como si fuese poco, siguió muy cómodamente hablando y añadió que a esta altura de su vida no necesitaba estar activa sexualmente: "No soy así. Ya creo que soy frígida. No me muero ni me hace falta".

No obstante, mientras la escuchaban, le preguntaron cómo eran sus gustos o qué prefería de una pareja, a lo que respondió sin titubear: "Enorme, espaldote, que yo me le cuelgue como chango. Me encanta un hombre altísimo, que me haga sentir la Mujer Araña y me trepe en las paredes".

No caben dudas que la actriz se despachó con todo y generó una gran revolución dentro de la casa más famosa actualmente. Gaby Spanic habló de su intimidad en plena casa y dejó a más de uno con la boca abierta. Sin embargo, la charla no solo se trató de su vida sexual sino que también habló de su noviazgo con el padre de su hijo y la gran desilusión que sufrió por él.

"Fue un hijo que nació del amor, fue producto del amor con un venezolano. Le pidió la mano a mi mamá, a mi papá, me entregó el anillo, nos íbamos a casar, pero bueno pasaron situaciones muy tristes después porque hubieron muchos chismes", comentó la actriz.

A pesar de haber soltado la lengua y sin censura hablar de todo, Gaby finalizó diciendo que lo que más difícil se le estaba haciendo de participar en ese reality show, era estar separada de su hijo Gabriel de Jesús.

¿Te imaginabas a Gaby Spanic contando estas intimidades sobre su vida sexual?