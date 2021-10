Alicia Machado bien dura contra Marjorie de Sousa una vez más

La actriz, presentadora, productora, empresaria y ex-reina de belleza venezolana y estadounidense, Alicia Machado, de 44 años, es una de las favoritas de “La casa de los famosos”.

Y claro, dentro del reality más visto de Telemundo y entre los 16 participantes que hay, Machado es la que más está dando qué hablar por su contenido picante y polémico. La audiencia la sigue (y mucho) porque sus opiniones son sin pelos en la lengua.

De hecho, vale recordar que hace tan solo unos días se refirió a la extrema delgadez de su compatriota Gaby Espino. Pero esta vez, Alicia Machado fue con todo contra Marjorie de Sousa una vez más, opinando sin ningún tipo de tapujos a la hora de hablar.

Alicia Machado opinó en contra de Marjorie de Sousa ¿Qué le dijo?

Para quienes no la han visto, la ex Miss Universo Alicia Machado nuevamente se destacó dentro de La Casa de los Famosos cuando criticó duramente a Marjorie de Sousa porque no entiende el mal rollo que tiene la actriz con el padre de su hijo, Julián Gil. Sin reparos, dijo que no entiende porqué después de tantos años le sigue impidiendo tener una buena relación al pequeño con el artista.

Así fue como arrancó su relato en el reality: "No le puedes quitar a un hijo el derecho de tener a su papá así el papá sea lo que sea". En la misma línea y con un evidente enojo, expresó su opinión sin ningún tipo de miedo a el efecto que puedan tener sus palabras.

"FUENTE: El Heraldo de San Luis de Potosí"

"La bajeza más grande que puede cometer una mujer es querer dañar a un hombre o tener a un hombre a cambio de un hijo. Eso es una bajeza", expresó Machado, llena de ira.

La conversación se dio mientras estaban en el jardín de la casa de los famosos. Mientras daba su opinión, Alicia se puso como ejemplo y aseguró que jamás se le ocurriría hacer algo así: "En mi vida pondría yo a mi hija en esas circunstancias... No puede ser que tu egolatría y tu pedo te enferme de esa forma porque eso es lo que ella tiene, no tiene nada más, total igual me detesta".

Semejante crítica en tanta exposición, tuvo una gran revolución como consecuencia. Mientras muchos la criticaron por sus formas de decir las cosas -refiriéndose a la venezolana-, otros tantos la apoyaron por su transparencia y claridad a la hora de explicar cuál es su postura frente al tema.

Cabe destacar que más allá de que en esta ocasión Alicia Machado criticó fuertemente a Marjorie de Sousa y puede recibir una respuesta igual de dura, es precisamente ese carácter, fuerte y directo, el que la mantiene hasta ahora dentro del reality y como una de las posibles ganadoras.

¿La escuchaste? ¿Qué opinas acerca de los dichos de Machado? Cuéntanos.