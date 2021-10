Miley Cyrus sí que sabe elevar la térmica en Instagram

Miley Cyrus y Aron Piper protagonizaron un amoroso ida y vuelta en las redes sociales que sorprendió a los cibernautas. El inesperado cruce surgió tras una publicación del actor de “Élite” con una remera con la leyenda “I Love Miley Cyrus” con dos delfines formando el corazón-.

Miley quien observó el posteo de Piper, reaccionó comentando con muchos corazones de color rojo. Al parecer existe muy buena onda y admiración entre la cantante y el actor, por lo menos en las plataformas virtuales.

En las últimas horas, Miley Cyrus compartió dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deslumbraron a gran parte de sus millones de fanáticos de alrededor del planeta. En la misma se puede ver a la norteamericana desplegando toda su belleza ante la cámara. La intérprete de “When I Look at You” lució un minivestido de color negro, con un gran fondo de color naranja. Además, la oriunda de Franklin, Tennessee, Estados Unidos complementó su look con su cabello suelto y un delicado make up y zapatos taco aguja.



“ESTÁ INVITADO A LA FIESTA DEFINITIVA DE MILEY EN MILEYWORLD.COM ¡ASEGÚRESE DE ESTAR EN MI LISTA DE CORREO! SORPRESA EXCLUSIVA PARA MIFANS SOLO PRÓXIMAMENTE!!!!!!” fue el promocional y simple texto que eligió Cyrus de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Miley Cyrus

Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a la ex esposa de Liam Hemsworth se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 700 mil corazones. Además, este posteo recibió miles de mensajes de cariño y halago de parte de sus más fieles fans, hacia su espléndida figura física y su atrevido look escogido.