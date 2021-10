De frente, Yanet García acapara miradas con su silueta perfecta

Yanet García se convirtió en la flamante primera portada de la revista Penthouse México y presumió la tapa de la misma en las redes sociales revolucionando a sus fanáticos.

En las últimas horas, Yanet compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que deslumbró a gran parte de sus millones de followers de todo el mundo. En la misma se puede ver a la latina desplegando toda su belleza ante la cámara para una producción de fotos destinada al citado medio. La oriunda de Monterrey lució un conjunto de encaje de color blanco. Además, la artista azteca complementó su look con su cabello suelto con ondas, unos aretes medianos y un delicado make up.

“Estoy muy feliz y emocionada de ser la portada de la primera edición de la Revista @penthousemexico en México. Hoy le digo a esa Yanet del pasado que si se puede, que me siento orgullosa de que no haya parado de luchar por sus sueños a pesar de que tantas personas no creyeron en ella, a pesar de que tantas puertas se le cerraron y casi se rendía. Hoy le digo que esto apenas comienza y que todo el trabajo externo pero sobre todo interno tan profundo ha valido la pena. Es importante creer en ti mismo con todas tus fuerzas y ser valiente para ir por eso que tu corazón anhela sin importar lo que digan o piensen los demás. Solo tú sabes quien eres, no permitas que nada ni nadie te defina. He sido fuerte y me he atrevido a romper con los estereotipos. Una mujer no necesita desnudarse para ser sensual, una mujer puede ser todo lo que ella quiera, no hay límites” fue la primera parte del extenso epígrafe que eligió García para acompañar su mencionada instantánea en la popular red de la camarita.

“En esta edición les abro mi corazón y les platico todo sobre mis próximos proyectos en el cine, mi preparación como Health Coach y mi nueva vida en New York. Recuerda que todo lo puedes lograr cuando pones tu corazón y dedicación en todo lo qué haces. GRACIAS A TODO EL EQUIPO POR HACER POSIBLE ESTO” cerró Yanet García.

Fuente: Instagram Yanet García

Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a la ex pareja de Lewis Howes se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los miles de corazones. Además, Yanet García recibió en su posteo cientos de mensajes de cariño y halago por parte de sus más fieles seguidores hacia su magnífica figura física y su outfit escogido.