¿Con quién se casó Tania Rincón y cómo fue la boda?

La guapísima presentadora Tania Rincón tiene 34 años es una conductora y presentadora muy reconocida por su trabajo en el programa matutino Venga la Alegría. En el mes de septiembre celebró su décimo aniversario de bodas y es por ello que presumió un par de fotos de ensueño recordando cómo fue su boda.

A través de su cuenta de Instagram, Tania compartió una fotografía muy emotiva y como si fuese poco le dedicó un extenso y amoroso mensaje a su esposo agradeciéndole por tantas enseñanzas.

“10 años de casados no son ni mucho ni poco. Son lo suficiente para reafirmar que tomamos la mejor decisión en acompañarnos y ser cómplices en sueños personales y en conjunto. En todo este tiempo juntos no he dejado de aprenderte un solo día Dani", fue lo que decía la publicación de Rincón.

¿Con quién se casó Tania Rincón?

Muchos se preguntan quién es el marido de Tania Rincón y a qué se dedica, pero primero vale mencionar que la pareja se casó en el año 2019. Ambos lo han contado en múltiples ocasiones, porque fue todo una historia de amor. Se conocieron cuando la conductora era muy joven y todo se inició con una bonita amistad hasta que finalmente se enamoraron.

Con el pasar de los años, su amor se ha convertido en algo muy fuerte, al punto de decidir contraer matrimonio. Tania Rincón se casó con Daniel Pérez Farías, como es su nombre completo, aunque usa menos su segundo apellido.

Él tiene 40 años y a diferencia de Tania, no está en el centro del espectáculo, aunque siempre está a su lado, acompañándola y apoyándola en todos sus proyectos. Sobre todo, vale destacar que es él quien le da –según ella – los mejores consejos para seguir teniendo éxito.

Por su parte, Daniel Pérez en estos años ha sido bastante popular en Instagram compartiendo aspectos de su vida personal, profesional y diaria. Ya tiene miles de seguidores y demuestra que le encanta hacer mucho deporte.

En cuanto a Tania, ya habiendo pasado 10 años de que están casados, se jacta del amor que le tiene a Daniel no solo como su compañero de vida, sino también como el padre de sus hijos.

Han logrado conformar una hermosa familia. De hecho ya tienen 2 hijos que se llaman Patricio y Amelia.

Tania Rincón y Daniel Farías ¿Cómo fue su boda?

Lo cierto es que no trascendió mucho cómo fue su boda en aquel entonces. Sin embargo, sí se vio el espectacular vestido que lució ese día tan especial Tania. Cabe recordar que el 3 de septiembre cumplieron 10 de casados y lo celebraron con mucho amor.

Eso sí, cuando se recuerda cómo fue su boda, se hace un camino al pasado y se puede asegurar que la alegría llegó hasta Michoacán. Y es que, Tania Rincón en ese entonces tenía 24 años y se trasladó hasta su tierra natal para casarse.

Fue una emotiva ceremonia que se realizó en el Santuario del Señor de la Piedad. Estuvieron acompañados por sus familiares y amigos, y allí finalmente la pareja se juró amor eterno.

Cuando llegó el momento de celebrar, todos los invitados acompañaron a la pareja a un conocido salón de fiestas ubicado en La Piedad en Michoacán y allí la fiesta resultó ser todo lo soñado. De hecho, todo terminó a altas horas de la madrugada.

Ya pasados 10 años de aquella boda de ensueño, Tania Rincón y Daniel Pérez siguen apostando al amor y así lo celebraron en sus bodas de aluminio. ¿Qué te parece esta pareja? Mira qué bonitos se ven.