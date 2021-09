Esta es la insólita estatura de Tania Rincón

Todos sabemos que Tania Rincón fue la ganadora de ‘Nuestra Belleza Michoacán’ en el año 2006. Teniendo esto en cuenta se puede deducir que no puede ser muy bajita, porque, como es de público conocimiento, para este tipo de certámenes se requiere cumplir con cierta altura y tener ciertas medidas.

Según los requisitos que se solicitan en este tipo de concursos, las participantes deben de medir al menos 1,68 metros sin zapatos. Sorprendentemente Tania lo supera ampliamente, ya que la michoacana mide nada más y nada menos que ¡1,73 metros de altura!

Un cambio radical en su cuerpo

En el 2019 Tania Rincón sorprendió a todos al anunciar que dejaría el programa ‘Venga la alegría’ después de estar 11 años al frente conduciéndolo.

En ese momento salió a decir a través de sus redes sociales ‘mis planes de trabajo solo los sé yo y nadie más que yo’.

Y después continuó: ‘Pero no tengan duda de que seguiré activa y buscando proyectos que me apasionen y me llenen profesionalmente. Así que me toca trabajarle duro y con fe porque Patricio me salió comelón’.

‘Por el momento, les puedo compartir que sigo siendo parte de la familia de Televisión Azteca. Venga la Alegría ha sido un viaje maravilloso, divertido y lleno de aprendizaje’, terminó diciendo.

Después de su salida del programa, comenzó un estilo de vida saludable. Comenzó a comer equilibradamente y a hacer mucho ejercicio, lo que sus seguidores notaron rápidamente. No solo quedó en evidencia por las fotos que comparte a través de su cuenta oficial de Instagram, sino por los cambios físicos que quedaron en evidencia.

Ahora luce un cuerpo mucho más trabajado. Tiene el vientre más marcado, los brazos más musculosos y unas piernas envidiables. Definitivamente una gran inspiración para todas sus seguidoras.

¿Qué opinas del cambio físico de Tania Rincón?