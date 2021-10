Juan Gabriel, el “Divo de Juárez” estuvo preso y aún así, conquistó al mundo con su música. Con cientos de canciones escritas, el cantante disfrutó de su carrera musical que se inició en 1971 con el álbum “El Alma Joven”.

Nació el 7 de enero de 1950 en Parácuaro, un pueblo de agricultores en el estado mexicano de Michoacán. Creció en el norte de la ciudad Juárez, en la frontera de México con Estados Unidos y allí comenzó a cantar con el nombre de Adán Luna, el nombre local por el que todos lo conocían.

Juan Gabriel tiene una conmovedora historia detrás. Cabe recordar que fue Juan Contreras -un músico sordo- su gran maestro, como también su padre, su inspiración para elegir el nombre artístico.

Tras una vida compleja y repleta de altibajos, logró igualmente cumplir sus sueños, aún en uno de los momentos más difíciles cuando fue acusado de robo. Fue a finales de los 60, que Alberto Aguilera Valdez –su verdadero nombre- fue acusado injustamente por haber robado una serie de joyas y una radio. Por ese motivo, diferentes versiones aseguran que "El Divo de Juárez" estuvo recluido 18 meses en el Palacio Negro de Lecumberri.

"FUENTE: Voces del Periodista Diario"

Juan Gabriel y las 3 canciones que compuso mientras estaba preso

Cabe recordar también, que el paso de Juan Gabriel por una de las penitenciarías más populares del siglo XX se reflejó en la producción de la película “Es mi vida”. La misma fue producida en el año 1982, con el director Gonzalo Martínez Ortega y protagonizada precisamente, por el mismo cantautor.

Las 3 canciones que Juan Gabriel compuso mientras estuvo preso fueron en poco tiempo un gran éxito. Algunas de ellas fueron “No Tengo Dinero”, "La más querida", “Me He Quedado Solo” y otras tantas más como “Tres Claveles y Un Rosal” e “Iremos De La Mano”.

Tras una vida bastante problemática, Juan Gabriel -así como pasó el encierro en un internado y luego preso-, supo aprovechar el momento y transformarlo.

Vale recordar que su salida de la terrorífica prisión fue lo que lo convirtió a Juan Gabriel en famoso y es cuando graba su primer disco en 1971 llamado “No tengo dinero” que se convierte rápidamente en un éxito.

Desde ese momento, el cantante dio comienzo a una fulgurante e imparable carrera artística. Siempre amado y arropado por su público, dejó un legado muy valioso en su voz dulce y firme, en sus letras directas y sencillas y en su forma de comportarse sobre los escenarios, muy cercano y fácil de identificarse.

¿Ya conocías las 3 canciones que Juan Gabriel compuso mientras estuvo preso? Te compartimos algo de la obra del legendario cantante.