Rosalía demuestra por qué es la reina de Instagram

Rosalía se encuentra muy activa en las redes sociales promocionando su más reciente proyecto junto con la marca MAC. La cantante y compositora española de 28 años estrena su primera línea de productos de belleza y llamada Aute Cuture en honor a su canción.

“El nombre de esa canción está mal escrito a propósito porque me encanta el glamour, pero a mi manera” manifestó Rosalía, refiriéndose a aquella variación de su canción.

Este viernes, Rosalía compartió dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a gran parte de sus millones de seguidores de alrededor del planeta. En la misma se puede ver a la joven europea desplegando toda su belleza frente a la cámara para una producción profesional de fotos destinada a promocionar una marca de cosméticos. La oriunda de Sant Esteve Sesrovires, España lució un escotado vestido de color violeta. Además, la artista ibérica complemento su look con su cabello suelto y un delicado make up.

“ESTÁ FUERA nooow. Conoce a mi @MACcosmetics Aute Cuture Collection. Estará disponible en el resto del mundo el 4 de octubre. El primer lipstick que me compré fue el Ruby Woo con 16 años y ahora se llama Rusi Woo lo encontraréis dentro de la colección. Siempre me ha encantado el makeup y me hace mucha ilusión tener mi propia colección. Espero que la disfrutéis” fue el extenso y promocional texto que eligió Rosalía de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Rosalía

Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a la intérprete de “La noche de anoche” se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de 1.1 millones de corazones. Además, la artista europea recibió miles de comentarios de halago y cariño de parte de sus más fieles fans.