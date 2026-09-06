Silvina Giudici de Villavicencio: la "súper niña" contra el Súper Niño

Villavicencio es una de las postales más antiguas de Mendoza y de Argentina mostrando un paisaje que ha superado fronteras y tiempo aunque en esta actualidad ha puesto énfasis en el cuidado del medio ambiente, de la mano de Silvina Giudici, que ha profesionalizado un área sensible.

Este reportaje con una experta en Medio Ambiente es otra voz profesional de vanguardia que nos alerta de los enormes desafíos del cambio climático. Lo que viene es el Súper Niño. Este reportaje con una experta en Medio Ambiente es otra voz profesional de vanguardia que nos alerta de los enormes desafíos del cambio climático. Lo que viene es el Super Niño.

Silvina Giudici no solamente opina, sino que actúa hace muchísimo tiempo en la Reserva Natural Villavicencio al noroeste de Mendoza , una vasta geografía que es única por varias razones.

Este reportaje con una Postgraduada en Gestión Pública y Económica del Turismo y Gerenciamiento de Empresas Hoteleras, en la Universidad Politécnica de Valencia, en España, se enfoca, además, en conocer la opinión de una mujer muy comprometida con temas urgentes que afectan nuestra vida, aunque le dediquemos una activa indiferencia: el equilibrio del planeta.

No existe desarrollo posible sin la naturaleza. Esta obviedad es la que no estamos priorizando como de interés público urgente. No existe desarrollo posible sin la naturaleza. Esta obviedad es la que no estamos priorizando como de interés público urgente.

Y si eso acaso es posible el progreso en una condición que prescinda del medio ambiente, entonces pueden enviar el instructivo de esta rareza inédita en la historia de la humanidad.

Si la entrega de este material fuese antes que conozcamos el núcleo del fenómeno climático denominado Súper Niño, sería bastante útil.

A pocos metros de la capilla diseñada por el arquitecto Daniel Ramos Correas en este paraje, una familia de guanacos certifica un trabajo que distingue a Mendoza. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Villavicencio

La Reserva comprende casi 66 mil hectáreas. Es un modelo de gestión ambiental muy valorado y reconocido en el país y el mundo. Allí el trabajo de un equipo liderado por Giudici, que está haciendo lo que la realidad pide: regenerar el ecosistema.

La noción de protección del medio ambiente o la conservación, lamento decirlo, ya fue. No hicimos mucho en ambas fases. La noción de protección del medio ambiente o la conservación, lamento decirlo, ya fue. No hicimos mucho en ambas fases.

Hoy transitamos hechos que nos alertan con evidencia descomunal un escenario gloabal amenazado, extenuado e inviable, que podría ser más que traumático para la vida humana en las próximas décadas. La naturaleza nos anoticia desde distintos rincones del mundo.

En Villavicencio habitan y crecen 327 especies de flora, 250 de fauna, 193 especies de aves, 21 de reptiles, 32 de mamíferos, 3 de anfibios. La enumeración no es casual: hay un ecosistema regenerado. No está mal pensar que el mundo es lo que aglutina a todos los ecosistema.

Silvina Giudici es, en este sentido, una mendocina que ha hecho buena parte de su tarea en modo ejemplar. Silvina Giudici es, en este sentido, una mendocina que ha hecho buena parte de su tarea en modo ejemplar.

No ha sido fácil. Lo relativo a nociones y prácticas pioneras siempre es el camino más largo. Y el más polémico. Y el más resistido. Pero si el propósito está claro el tiempo es el mejor árbitro en este combate.

En esta entrevista explica que una clave ha sido formar un equipo que supo transmitir los riesgos que hace algunas décadas podrían haber resultado exagerados. Y, al mismo, educar en una visión contemporánea y eficiente sobre la importancia de la gestión ambiental. Constancia, paciencia, pero, sobre todo, conocimiento.

Las áreas de gestión de este equipo son 6 y desde cada una se llevan adelante distintos aspectos que hacen al funcionamiento de la Reserva, como Guardaparques, Área Técnica, Educación Ambiental, Turismo, Gastronomía y Comunicación.

Silvina Giudici, la responsable de la Reserva Natural de Villavicencio Rodrigo D'Angelo / MDZ

Silvina Giudici

Con el fondo del legendario Hotel de Villavicencio, Monumento Histórico Nacional, esta entrevista con Silvina Giudici es una actualización para conocer y acaso aprender de un caso de éxito en materia ambiental.

Mucho mérito de los dueños de esta empresa que entendieron que vender agua mineral es más que envasar un elemento indispensable.

De hecho, el plan corporativo está muy solido porque se respalda, justamente, en este valor de protección y regeneramiento del ecosistema.

Los consumidores apoyan esta inversión pero más la visión, el concepto detrás de un negocio, hoy más estratégico que cualquier artificio. Los consumidores apoyan esta inversión pero más la visión, el concepto detrás de un negocio, hoy más estratégico que cualquier artificio.

Silvina Giudici explica muy bien aspectos que cruzan nuestros días, con la implicancia del cambio climático y la irrupción de nuevos patrones en la naturaleza. Ella viene advirtiendo sobre la situación crítica.

Fue una de las conferencistas del Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN, punto de encuentro mundial para establecer prioridades e impulsar acciones de conservación y desarrollo sostenible.

Las más de 1400 organizaciones miembros de la UICN (gobiernos, sociedad civil y pueblos indígenas) votan sobre temas clave para guiar la relación de la humanidad con nuestro planeta.

El Congreso es también el mayor foro para la ciencia, la práctica y las políticas de conservación y desarrollo sostenible. Científicos, expertos en políticas, líderes empresariales y profesionales de todo el mundo comparten su experiencia, innovación y las últimas investigaciones (ver final de nota).

Sin más, la palabra de la también presidenta de la organización Valos Mendoza: Silvina Giudici.

Súper Niño

El Súper Niño puede cambiar significativamente los patrones de precipitaciones y temperaturas en todo el mundo y provocar condiciones climáticas extremas. Si alguna advertencia no era suficiente, el pasado jueves los mayores expertos del mundo no dejaron duda.

"El patrón climático actual ya está firmemente establecido y se espera que se fortalezca en los próximos meses, impulsado por las condiciones oceánicas excepcionalmente cálidas en todo el Pacífico tropical", dijo la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Se espera que el Súper Niño alcance su punto máximo hacia finales de este año, aunque los impactos climáticos continuarán hasta bien entrado el próximo año. Algunos científicos creen que este fenómeno puede haber provocado parte del clima extremo observado en Europa en los últimos años.

Aunque explicar el fenómeno inusual es sencillo, los efectos que podría involucrar este evento no están claros, todavía. Aunque explicar el fenómeno inusual es sencillo, los efectos que podría involucrar este evento no están claros, todavía.

Un calentamiento en el Pacífico altera la circulación atmosférica y estos cambios pueden alterar las trayectorias de las tormentas e influir en la temperatura y las precipitaciones a miles de kilómetros de distancia.

Rodrigo D'Angelo / MDZ

Medio Ambiente

El Congreso Mundial de la UICN sobre la Naturaleza en Abu Dabi estableció la visión para la conservación de la naturaleza durante los próximos 20 años.

La reunión convocó a más de 10 mil participantes: responsables políticos de gobiernos, la sociedad civil, organizaciones de pueblos indígenas, el mundo académico y el sector empresarial.

Entre los principales anuncios científicos se incluyó la última actualización de la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN, que reveló las crecientes amenazas que el cambio climático supone para las focas árticas. Otra evaluación determinó que casi 100 especies adicionales de abejas silvestres en Europa han sido clasificadas como amenazadas.