Este es el reconocido actor de Televisa que trabaja en la construcción para ganarse la vida

Ante la falta de trabajo en el campo de la actuación, muchas figuras del mundo del espectáculo han optado por procurar otros empleos alternativos que le den ingresos, como ha ocurrido con Alejandra Procuna que se convirtió en conductora de Uber, Carlos Amador que ahora vende zapatos o Marisol Santacruz que tiene un centro de belleza. Así es que el reconocido actor de Televisa, el cubano Pedro Moreno, ha encontrado en la construcción la manera de ganarse la vida cuando no desarrolla su veta artística.

En una entrevista para el programa “Hoy” de Televisa, Pedro Moreno habló sobre las oportunidades de trabajo que brinda el rubro de la construcción. "La gente tiene un error de concepción de lo que es la construcción. La construcción es algo hermoso, es algo que tú haces, fabricas y se queda ahí, es una estructura que cambia la geografía, así sea una casa, una pared o lo que construyas, es el resultado de un esfuerzo, un análisis, unos cálculos. Entonces, a mí es algo que me gusta", dijo.

Pedro Moreno aclaró que no es albañil como se había rumoreado. Foto: Instagram/ Pedro Moreno

Por otra parte, había corrido el rumor de que el actor de Televisa se había alejado de las cámaras para convertirse en albañil, sin embargo, fue el propio cubano quien aclaró la situación explicando de que se trata su trabajo. “Me sorprendió, yo ni lo había leído, pero la agencia me mandó algo que decía que yo dejé la actuación para convertirme en albañil, pero no, algo no se entendió, yo soy Licenciado en Construcción General en los Estados Unidos, lo dije en una entrevista y yo soy lo que se dice ser General Contractor de la Florida, es una licencia para construir, tanto edificios como casas en todo el estado de la Florida, no solo en Miami, yo contrato a los albañiles, a los plomeros, a los electricistas, a los techeros, framing, a toda la gente que tiene que ver con la elaboración del proyecto, hacemos el acercamiento con el dueño, nos reunimos, con el arquitecto y es otro proceso, creo que aquí se dice contratista, entonces eso es lo que es”, expresó el Pedro Moreno.

Pedro Moreno es contratista de obras de construcción. Foto: Instagram/ Pedro Moreno

Asimismo, el cubano, quien próximamente regresará delante de las cámaras con la telenovela “Tu vida es mi vida”, cree que en algún momento podrá ocuparse de la actuación y la construcción al mismo tiempo sin ningún problema. "Es algo que no tiene nada que ver con lo que se ve en la televisión y llegará un momento en el que a lo mejor fusiono las dos cosas, hay muchos programas que se avientan para eso, pero por ahora es mi negocio. Es mi plan B", concluyó.