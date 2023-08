Jennifer Lopez causa sensación en las redes al mostrarse sin una gota de maquillaje

Jennifer Lopez no solo deslumbra en los escenarios, si no que se ha convertido en un ícono de la belleza. La artista recién cumplió 54 años de edad y dejó en claro que los filtros no le hacen falta. En su cuenta de Instagram mostró su rutina skincare y se dejó ver sin una gota de maquillaje.

En el video, Jennifer Lopez muestra su cara de porcelana mientras se hace un masaje para mantener a raya las temidas patas de gallo y escribe: “Sin filtro. Todos. Yo a los 54 brillante y feliz”. Sin embargo, algunos seguidores creen que es deshonesta, ya que con solo unas cremas es imposible que tenga el rostro tan perfecto.

Jennifer Lopez causa sensación en las redes.

En cambio, otros fans de la Diva del Bronx señalaron que “la que tiene puede y hace lo que quiere”. Además, concuerdan en que no tiene nada de malo hacer un retoque estético para mejorar la apariencia, algo que Jennifer Lopez tiene a la mano y en caso de necesitarlo no lo dudaría.

Mira el video

Es que Jennifer Lopez presume de un excelente estado físico y es considerada una de las siluetas más tonificadas en el mundo del espectáculo. Ella cumple rutinas de ejercicios de tres a cuatro días por semana, una dieta basada en frutas y pocos carbohidratos.

Desde la cabeza a los pies, Jennifer Lopez derrocha juventud y lozanía. Esta artista también es meticulosa en cumplir sus horas de sueño y mantener su salud mental alejada del estrés. Y por supuesto, aconseja el yoga facial para aplacar las arrugas tres minutos al día.