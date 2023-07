Esta fue la fuerte y llamativa confesión de Belén Esteban que no podrás creer

Belén Esteban dejó sin palabras a Carlota Corredera tras su confesión sobre el final del programa Sálvame.

La conductora ha sido la madrina y primera invitada del nuevo proyecto laboral de la periodista: un videopodcast que lleva por título Superlativas y cuyo primer capítulo ya se puede ver en las plataformas de YouTube y Spotify.

"Tenemos una madrina chulísima", dijo la gallega antes de la emisión de su estreno. Las amigas han hablado de lo divino y de lo humano, y también han conversado acerca del reciente final de Sálvame, aunque la colaboradora y sus compañeros ya ficharon para Netflix.

Lo más sorprendente del encuentro fue que Belén confesó estar yendo al psicólogo luego de que finalizara el show. La conductora reconoció que no han sido semanas fáciles para ella desde aquel día:

"Sálvame ha sido el programa de mi vida y creo que va a ser muy difícil encontrar un programa igual. Pero yo tengo tranquilidad desde el 23 de junio… Porque el último mes lo pasé muy mal. Era mucho estrés, veía al equipo… Y ahora estoy muy bien, sinceramente te lo digo", declaró.

Y también añadió que el final del magazine le ha afectado más de lo que pensaba: "No lo voy a ocultar, estoy yendo a un psicólogo para que me ayude con mis emociones. Soy una tía muy emocional, soy diabética y este mes lo he pasado muy mal. Así que quiero descansar un poco".

Una conversación muy amena

A pesar de reconocer que está muy cansada, Belén Esteban también le ha explicado a Carlota Corredera que está ilusionada con su nuevo proyecto de Netflix:

"Estoy súperilusionada y muy contenta, parece que tengo 15 años. Yo quiero disfrutarlo. Tampoco sé a lo que vamos y a mí la aventura me encanta. Mi madre, la pobre, me ha pedido una tele nueva para que le ponga Netflix. Pero es que sus amigas también me lo han pedido", afirma. Belén Esteban ha fichado para un programa en Netflix.

Belén tampoco descarta la idea de que le ofrezcan trabajo en Miami o en alguna otra cadena de Estados Unidos, donde se grabará el nuevo programa.

"Si me ofrecen quedarme allí trabajando, yo me quedo y me quito el nombre de Belén Esteban. Quiero que allí me llamen 'La Patrona', porque es la jefa. A mí me lo ofrecen y te juro que yo me voy para allá" aunque reveló que, cuando acabe lo de Netflix, quiere descansar un poco de la pequeña pantalla.