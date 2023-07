Ana Claudia Talancón alarmó a todos sus seguidores por una fotografía en el hospital

Ana Claudia Talancón alertó a sus seguidores por una inquietante fotografía que subió a sus redes sociales desde un hospital.

Ana Claudia Talancón alertó a sus fans tras compartir en sus redes sociales una imagen en la que se la veía en la cama de un hospital. La actriz de 43 años de edad publicó una historia en su cuenta de Instagram donde aparece con una bata de nosocomio mientras duerme.

Desde la madrugada del pasado jueves, Ana Claudia comenzó a presentar problemas de salud, por lo que decidió acudir con los médicos.

La imagen de Ana Claudia Talancón desde el hospital que alarmó a todos sus fans.

“Que puede que sea apendicitis. Así, desde las 3 am”, se lee en la publicación que compartió la actriz y que fue tomada por su hermana Regina.

Hasta el momento, ni Talancón ni su familia han dado a conocer más detalles de la salud de la actriz.

Cabe recordar que en junio del año pasado, Ana Claudia Talancón también había sido hospitalizada de emergencia mientras grababa una serie de televisión. La actriz comenzó a vomitar debido a una intoxicación por los químicos con los que habían limpiado el camper donde se instalaba para preparar las escenas de su personaje.

“Fue horrible, la verdad. Empecé a vomitar sangre, me asusté horrible y estuve tres días internada. Parece ser que tengo una clase de alergia específicamente a estos químicos, entre ellos el cloro y el amoníaco. Me hicieron muchas radiografías, tomografías y resonancias magnéticas. Tenía laceraciones en el estómago y en la tráquea y se me inflamaron los pulmones”, contaba Ana Claudia en aquel momento.

Ana Claudia Talancón es una actriz y productora mexicana de cine, televisión y teatro que ha participado en diferentes proyectos exitosos. Inició su carrera en telenovelas, pero su andar la ha llevado por muchos caminos. Es así como la vimos en películas como El crimen del padre Amaro, Arráncame la vida y la exitosa serie Soy tu Fan. Ana Claudia Talancón es una reconocida actriz mexicana que se dio a conocer internacionalmente por la película "El crimen del padre Amaro".

Su talento y belleza la han consolidado como una de las actrices más reconocidas de México. Después de su participación en dos temporadas de esta última ficción, donde hizo del personaje Charly, sus seguidores se quedaron a la expectativa de esta historia que mantuvo a muchos pegados a la televisión.

Sin embargo, en el año 2022 se estrenó la película homónima de la exitosa serie. Durante este periodo Ana Claudia Talancón participó en distintos proyectos como Paraíso Perdido, American Curious, Perfect Strangers y Como caído del cielo.

También dio vida a Amelia en una producción donde actuó junto a Gael García Bernal, quien hacía de Amaro en el film El crimen del padre Amaro del director Carlos Carrera. Dicha película en el año 2022 fue nominado en la sección de mejor película extranjera en la XXV entrega de los premios Oscar de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas.