Tom Cruise rompió el silencio y habló de la relación que lo une a Shakira

Desde que Shakira se mudó a Miami donde está reiniciando su vida junto a sus hijos Sasha y Milan, han sucedido varias cosas en el mundo de la cantante. Y es que ha retomado sus actividades sociales asistiendo a eventos públicos donde se la ve disfrutando de esta nueva etapa, encontrándose con amigos y colegas para pasar momentos de diversión. Si bien la cantante está en el ojo de la tormenta por una supuesta relación con el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, llamó la atención un encuentro anterior que tuvo con el actor de Hollywood Tom Cruise, justamente, en el Gran Premio de Miami.

Sin lugar a dudas, el encuentro con el protagonista de la película “Top Gun” y la colombiana causó alboroto ya que, en ese momento, se tejieron todo tipo de especulaciones, sobre un posible romance entre las celebridades.

Tom Cruise y Shakira coincidieron en el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami.

Sin embargo, en la misma carrera, Shakira también se había cruzado con el corredor Lewis Hamilton, que al parecer le ganó la pulseada a Cruise y continuó frecuentando a la compositora. Según se había reportado, el actor le había hecho llegar flores a la cantante y tuvieron una charla privada, pero todo eso quedó a un costado con la confirmación de lo que estaría naciendo entre la ex de Gerard Piqué y el piloto británico.

Tom Cruise se declaró admirador del trabajo que realiza Shakira.

Ahora, el protagonista de “Mission Impossible” rompió el silencio y habló sobre Shakira en una reciente entrevista para el programa “Despierta América” de Univision. En el matutino, una de sus conductoras, Jessica Rodríguez exclamó a Tom: “¡Yo no sabía que eran amigos!”, por lo que el actor contó la relación que lo une a la barranquillera. "Ella es tan talentosa, ella y toda su familia. Son gente adorable", afirmó Cruise.

Así también el actor se declaró fan de Shakira. “Siempre he admirado su trabajo es tan buena persona, es tan buena persona", puntualizó Tom. "Y sus caderas no mienten" intervino la entrevistadora, a lo que el actor admitió: "¡No! No lo hacen",

De esta manera, Tom Cruise, quien fue pareja de bellezas hispanas como Penélope Cruz y Sofía Vergara, aclaró que con Shakira lo une una relación de amistad y admiración mutua.