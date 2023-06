El tierno gesto de Shakira con Alejandro Sanz

Hace algunas semanas Alejandro Sanz disparó las alarmas de sus fanáticos quienes quedaron preocupados por el alarmante mensaje que había compartido el cantante, dejando en claro que no estaba atravesando por un buen momento personal. "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase. Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer", escribió en aquel entonces el cantautor español.

Alejandro Sanz reveló hace unos días que no está atravesando un buen momento personal.



Luego de reconocer que estaba teniendo problemas de salud mental, se dio a conocer que el español había terminado su noviazgo con Rachel Valdés, con quien habían estado juntos durante tres años. A todo esto, se sumaba también que Alejandro Sanz había sido víctima de un millonario fraude por parte de uno de sus empleados, y poco después anunciaba que terminaba su relación profesional con la discográfica Universal Music, con la que trabajaba desde el 2012, para pasar a las filas de Sony Music.

Así es que Shakira, quien es sabido mantiene una profunda relación de amistad con Alejandro desde hace varios años ya, tuvo un tierno gesto con el compositor español, mostrándole su apoyo al ver que se unía a la discográfica a la que ella también pertenece. "Bienvenido a casa, hermano", escribió la colombiana.

Shakira y Alejandro Sanz mantienen una profunda relación de amistad.

Es sabido que ambos artistas unieron sus talentos en dos temas, “Te lo agradezco per no” y “La Tortura”, que se convirtieron en grandes éxitos. Así también, estos trabajos realizados en conjunto han sido fundamentales para consolidar la amistad de ambos. Sin lugar a dudas están el uno para el otro, así como Sanz estuvo en el momento en el Shakira se separó de Gerard Piqué, ahora, la cantante está para brindarle todo su apoyo en este delicado momento por el que está atravesando es compositor.