La situación más complicada para Daniel Bisogno: ¿estuvo enfermo?

El pasado 30 de mayo, el mexicano Daniel Bisogno tuvo que ser hospitalizado de urgencia debido a una ruptura de las várices esofágicas. Luego de ser operado y de estar varios días en terapia intensiva, pudo salir de ese estado y realizó algunas confesiones con sus compañeros de Ventaneando.

Pati Chapoy, compañera suya en el ciclo televisivo, explicó: "Lo tuvieron que intervenir para pegarlas (las várices) y empezar a ligar las que estaban a punto de reventarse".

"La anemia fue lo que provocó esto. La ruptura de várices esofágicas se podía originar de tres formas: pérdida de peso estrepitosa, azúcar combinada y la tercera es un daño hepático. Parece que es una combinación de las tres cosas", informó el hombre de 50 años.

Respecto a su estado anímico previo, Bisogno confesó: "Empecé a sentirme muy bien en el espejo, pero muy mal fuera del espejo. Entonces empecé a sentirme débil, empecé a sentirme mal y empecé a pasármela mal, de repente vino un susto muy fuerte en mi vida, se me disparó el azúcar porque se metieron a robar a la casa". Hay que recordar que el productor de teatro pasó de pesar 125 kilos a 92 luego de una fuerte dieta.

¿Daniel Bisogno tiene VIH?

Antes de ser hospitalizado, Daniel Bisogno se había hecho varios estudios y chequeos de salud. Con respecto a uno muy importante, el que detecta el virus del VIH, recurrió a una clínica con poca circulación de gente para no llamar la atención.

Daniel Bisogno vivió momentos muy complicados y se asustó respecto a la posible portación de VIH.

En un primer momento recibió una durísima respuesta: "Me dice el doctor, el que atendía ahí: ‘Es que para nosotros esto es positivo’. En ese momento me suelto llorando". Sin embargo, luego el testeo le salió "no reactivo", lo que calmó al mexicano.

"A nadie le conté nada, absolutamente, porque todavía sigue existiendo ese tipo de prejuicios y de cosas. Nunca llegó, eso me querían decir, lo que me habían explicado que era positivo. Llega el lunes, yo ya voy para allá a recoger mis medicinas y cuando me voy a salir de bañar, el resultado de laboratorio médico con unos huevos, perdón la palabra, nada más decía, Daniel Omar Bisogno, no reactivo", informó el actor y conductor.