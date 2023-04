Shakira revolucionó las redes con un tierno mensaje

La cantante Shakira revolucionó las redes sociales este fin de semana con un emotivo mensaje compartido en su cuenta de Instagram. Esta vez, su ex Gerard Piqué no fue el protagonista, sino que con motivo del Domingo de Pascuas la colombiana aprovechó para enviar sus mejores deseos a todos sus seguidores con una tierna fotografía en alusión a esta fecha especial.

Shakira revolucionó las redes con una tierna publicación.

La intérprete de “TQG”, publicó una divertida imagen de Toby, el conejo de la familia. "¡Toby les desea una feliz Pascua!", escribió Shakira junto a la postal en donde se lo ve a su mascota a lado de unos huevos de chocolate.

Shakira deseó a todos felices pascuas con una imagen de Toby, su mascota.

Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar. Algunos seguidores desearon lo mejor a la cantante en esta nueva etapa que acaba de arrancar en su vida, y otros aprovecharon para ironizar con su ex pareja, Gerard Piqué. "Los huevos que le faltaron a Piqué", "no dejó ni el conejo", "siempre la mejor de las mejores, viva Shakira", fueron algunos de los mensajes enviados por los fanáticos de la compositora colombiana.

Según reporta la prensa española, Shakira estaría pasando unos días de vacaciones en República Dominicana, y se espera que el día 11 de abril regrese a Miami, donde su hijos Sasha y Milan comenzarán las clases en su nueva escuela.