Cuanto gastó en una mañana de compras Georgina Rodríguez, la esposa de Cristiano Ronaldo

Es común ver y leer contenido que hable de las compras de las celebridades femeninas, ya sean actrices, modelos y músicas, y Georgina Rodríguez, la esposa de Cristiano Ronaldo, se encargó de contar cuánto gastó en una mañana de compras. La cifra sorprendió.

La bonaerense nacida el 27 de enero de 1994 pasó la infancia y toda su vida viviendo en el norte de España, conociendo de primera mano las tendencias europeas a medida que fue creciendo. Trabajando en una tienda de Gucci fue que conoció al futbolista luso, y entablar la relación de pareja la apalancó en su carrera con el modelaje, así como se convirtió en empresaria junto con quien ahora es su marido y padre de sus hijas.

Fue su belleza la que le abrió la puerta para ganarse el corazón de Cristiano, así como también llamó la atención de las diferentes marcas para que sea la cara de sus campañas. Fue así que también se convirtió en una influencer con 48,5 millones de seguidores en Instagram y hasta consiguió que Netflix produzca un reality show de su vida.

I am Georgina es el programa de la plataforma de la N roja que muestra lo que considera “un día normal” en su vida, y la modelo está muy contenta con este proyecto. “Mis fans van a poder ver todo lo que se imaginen. Se van a sentir muy identificados, les va a encantar. Van a conocer cosas de mi vida que no sabían”, le dijo al programa El hormiguero.

Uno de los episodios mostró una mañana tranquila en la que Georgina salió de compras por Cerdeña, durante sus vacaciones con amigos. El buen rollo de las escenas del paseo escondía el hecho de que la modelo siente un poco de ansiedad al ver tantas prendas en un aparador y llega a no saber exactamente qué comprar. “O no compra nada o lo compra todo, no tiene término medio”, dijo el periodista Iván García.

Y es algo que ella reconoce abiertamente. “Fui a comprar un modelito para la playa y, al final, me llevé media tienda... ¡Que me digan ahora cuánto es la broma!”, contó. La adquisición estaba compuesta por varios vestidos, camisas, pantalones, entre otros, y hasta algunos regalos para su esposo.

Cuando tocó pagar, el total fue de 27.515 euros, monto que hasta a ella le pareció excesivo. Y eso que Rodríguez tiene la costumbre de comprar sin probarse en la misma tienda, ya que lo hace en su casa, y si algo de lo adquirido no le gusta cómo le queda, lo devuelve y recupera lo gastado.

El reality muestra más de sus actividades diarias, y también más de sus compras. Iván García también hizo énfasis en un conjunto deportivo de color gris hecho en cashmere que salía 7.000 euros, y aunque tranquilamente podría haberlo llevado, no lo hizo. “No se lo compró con todo el dolor de su corazón, porque estuvo todas las vacaciones acordándose del chándal”, exclamó el periodista. Definitivamente, Georgina Rodríguez tiene cosas con la que cualquier mujer pueda empatizar.