Cómo se reconciliaron Tom Cruise y Steven Spielberg

A medida que pasa el tiempo, muchas cosas se ubican donde deben, así como también hay asperezas que pueden limarse de a poco, aunque tomen años. Así pasó con el actor Tom Cruise y el director Steven Spielberg, que se reconciliaron luego de casi 20 años sin hablarse y decidieron tener un rato agradable en el que, al menos así parece, pudieran disfrutar y compartir con otros grandes de Hollywood.



Esta disputa entre ambas figuras no fue para nada mediática. Pocas personas estaban al tanto de estas diferencias que, curiosamente, se mantuvieron en secreto pero que tienen un origen registrado en televisión con fecha y hora, además de que tambien se ha sido, por sí solo, un evento más que recordado.



La bronca empezó en 2005, cuando Tom visitó el programa de Oprah Winfrey el 23 de mayo. Esa visita se pactó con fines promocionales, y se debía de hablar acerca del proyecto en el que los dos habían trabajando: La Guerra de los Mundos. Esto no solo que no sucedió, sino que sirvió para que solamente se hable más del actor, quien confesó sus sentimientos por su futura ex esposa Katie Holmes, con quien luego tuvo una hija. Además, Cruise terminó montando un papelón que no se olvida hasta el sol de hoy.

Esa publicidad que no se hizo fue algo que le costó muy caro a la producción de la película, a cargo también Spielberg, con pérdidas de alrededor de 30 millones de dólares, razones suficientes como para estar enojado con una estrella que tuvo un momento de irresponsabilidad. Pero eso no fue lo único.



Cuando a la actriz Brook Shields se la debió medicar luego de sufrir depresión posparto, la estrella de Misión Imposible tuvo palabras muy críticas para con ella, tratándola de "irresponsable", mientras que el director de Jurassic Park salió en defensa y apoyo de su amiga. Es que, según lo que profesa la Iglesia de la Cienciología, credo del que Tom es devoto y portavoz, se descree de los antidepresivos así como también de las terapias psicológicas y psiquiátricas. Las palabras de Cruise le valieron ganar una imagen negativa.



Estos dos hechos fagocitaron que ni el actor ni el director vuelvan a dirigirse la palabra y ya iban a cumplirse 18 años de ese alejamiento, sin embargo, hubo un evento que hizo que ambos vuelvan a hablarse de manera respetuosa y amena.

La reunión se dio en el almuerzo que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood organiza antes de la ceremonia de entrega de los premios Oscar con los nominados, según informó el medio The Mirror. Fue Spielberg quien se acercó a Cruise y le dijo unas palabras que le nacieron como un referente de la industria cinematográfica.

“Salvaste el trasero de Hollywood y podrías haber salvado la distribución en los cines”, le dijo el director y productor, entendiendo que gracias al lanzamiento de Top Gun: Maverick, el público se interesó por volver a las salas de cine luego del confinamiento por la pandemia del COVID-19. Es que esta secuela recaudó casi 1.500 millones de dólares de taquilla y sin hacer un pre lanzamiento mediante las plataformas de streaming, algo que se volvió usual. Spielberg se sintió en deuda con Cruise, y un "gracias" implícito rompió casi 20 años de silencio.