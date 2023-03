Esta es la razón por la que Tom Cruise no asistió a los Premios Oscar

Finalmente llegó la noche más esperada para el séptimo arte y allí dijeron ‘presente’ las máximas estrellas de nuestro cine. Bueno, casi todas porque hubo una gran ausencia y se trata precisamente de Tom Cruise, el protagonista de una de las cintas nominadas en la terna de Mejor Película, Top Gun: Maverick. Resulta extraño que no asistiera a la gala pero lo cierto es que tuvo una razón laboral que le impidió acercarse a Los Ángeles y es que se encuentra en la ciudad de Londres en pleno rodaje de la continuación de Misión: imposible.

Top Gun: Maverick estuvo nominada a seis premios Oscar y allí estuvo el productor Jerry Bruckheimer para aceptar los premios correspondientes. Además de Mejor Película, el film también estuvo nominado a "Mejor Guión Adaptado", "Edición de Película", "Sonido", "Canción Original" y "Efectos Visuales". La noticia de que Cruise no llegaría a Hollywood para el evento se confirmó sólo unas horas después de que se reveló que Lady Gaga interpretaría su sencillo Top Gun: Maverick nominado al Oscar, Hold My Hand. Anteriormente se informó que no podría asistir al evento.

Tom Cruise fue la gran ausencia de los Premios Oscar 2023.

Pero los planes cambiaron y ahora no sólo sí asistió sino que también interpretará su exitosa canción. Inicialmente, el productor de los Oscar, Glen Weiss, dijo que Gaga fue invitada a actuar, pero que no pudo comprometerse en ese momento. Debido a que está en medio de la filmación de una nueva película, Weiss dijo que Gaga no sentía que pudiera ofrecer una actuación del calibre que solía hacer en la entrega anual de premios.

Esa película, por supuesto, es Joker: Folie à Deux, una secuela de Joker de 2019, que comenzó a producirse a fines de 2022. A principios de este año, Jay Ellis reflexionó sobre el gran éxito de taquilla de la película y la oportunidad de trabajar con la realeza de Hollywood.

En lugar de Tom Cruise, a la gala 95 de los Premios Oscar acudió Lady Gaga, la compositora de la canción de la película Top Gun: Maverick.

"Es salvaje", expresó Ellis en el estreno de su nueva película. "Sólo queríamos que la gente fuera a verla. Solo queríamos trabajar con Tom Cruise. Sólo queríamos trabajar con (el productor) Jerry Bruckheimer y (el director) Joe Kosinski. Esto es un sueño", agregó.