¿Cuántos años tiene y a qué se dedica Aneliz Aguilar?

La Dinastía Aguilar se ha ido consolidado a través de los años como una de las familias más grandes y consagradas del ambiente artístico mexicano.

Cada uno de sus integrantes se destaca con un talento indiscutible y así se ven en cada evento público. Desde los ya fallecidos Don Antonio y Flor Silvestre, como Pepe Aguilar y sus hijos Ángela y Leonardo, hasta la –probablemente- menos conocida, Aneliz Aguilar.

Sin embargo, porque no cante, no significa que no esté haciendo su propio camino a la fama y de hecho lo viene demostrando en las redes sociales y muy bien.

Aneliz Aguilar es la hermana mayor de Ángela y Leonardo. Más allá que aún no lleve la popularidad que tienen sus hermanos, la joven de 24 años viene haciendo su propio camino y se destaca por su gusto en la moda e imponer tendencia en las redes sociales.

Aunque no se dedica al ambiente de la música y tiene una razón por ello, Aneliz no se queda atrás por su belleza innata. Cabe destacar que de acuerdo con lo que mencionó la menor de los Aguilar hace muy poco, la primera hija mujer de Pepe Aguilar no se dedica a la música porque no le gusta.

No obstante, en más de una oportunidad se pudo escuchar su voz y pareciera que aunque no elija ese camino, "canta bonito" a juzgar por la nombrada "Princesa de la Música Mexicana" su hermana Ángela.

Hace muy poco, la joven Aneliz de 24 años confesó que aunque no use su talento vocal arriba de los escenarios, es muy feliz a lo que se dedica, algo que, siguiendo la trayectoria de su familia también tiene que ver con el espectáculo.

Aneliz estudia la carrera en Entertainment Business Management, que traducida significa gestión empresarial del entretenimiento. De ese modo, la joven demuestra que aunque la mayor parte de la Dinastía Aguilar sean famosos jaripeos, ella puede llevar adelante su carrera sin la necesidad de subirse a los escenarios.

Quienes aún no la reconozcan, Aneliz al día de hoy ya es bastante famosa en las redes sociales gracias a su belleza y a su amor por la vida fitness y la moda.

En su cuenta oficial de Instagram ya alcanza casi 700 mil seguidores y se ha convertido en poco tiempo en una influencer de las redes sociales.

La realidad, es que si bien en intereses tanto Ángela como Aneliz son muy opuestas, como hermanas Aguilar son muy unidas y juntas siempre trabajan en los looks que luego muestran en sus redes sociales y cautivan a sus seguidores.