El castigo que debe cumplir Jeremy White, el actor de The Bear, para ver a sus hijas

Los regímenes de visita en las resoluciones de divorcio pueden tener pautas estándar o situaciones por demás específicas, dependiendo de sus protagonistas y sus comportamientos, es por eso que el actor de The Bear, Jeremy White, debe de cumplir un castigo para poder ver a sus hijas.

Todo parecía ser de ensueño para el intérprete neoyorkino de 32 años y su pareja, Addison Timlin, principalmente con el reconocimiento que recibió a principios de año la producción en la que él participó, ni más ni menos que el Globo de Oro. Ella era la que más celebró el premio de su amado, felicitándolo y recordando sus inicios.

Sin embargo, y de manera muy discreta, la pareja le puso fin a su matrimonio luego de casi cuatro años, y fue bastante confuso para los medios, que seguían viéndolos comportarse cariñosos y moverse en familia. Todo fue un gran misterio.

Según indicó una fuente cercana a la familia a la revista People, “están separados, pero se llevan bien. Aman a sus hijas y pasan tiempo juntos”. Asimismo, aclaró que “cuando ella solicitó el divorcio, él se enojó, pero las cosas se han calmado un poco”.

Es que Addison pasó por una dura situación en la que se quedó sola con las pequeñas Ezer Billie, de cuatro años y Dolores Wild, de dos, debido a los proyectos en los que Jeremy estaba metido. Expresó sentirse “muy sola” y “exhausta” de que “cuando algo mágico sucede y no tienes a nadie a tu lado con quien compartirlo”.

Desde octubre, la expareja está dirimiendo los términos del divorcio y la custodia de las niñas, pero según los documentos que People obtuvo, acordaron la custodia compartida siempre y cuando él se someta a una prueba mediante el sistema Soberlink para asegurar que, cada vez que está con ellas, se encuentra sobrio.

Se trata de un sistema de control de alcoholemia que funciona mediante reconocimiento facial y envía los resultados a tiempo real a las personas previamente designadas. Esto se debe a que White estuvo pasando por problemas con el alcohol derivados de esta separación, así que se somete a esta prueba dos veces al día durante los tres días que le corresponde estar con sus hijas. Si le toca tenerlas algún sábado, debe realizarse tres pruebas, y si le toca domingo, solo una.

Pero no es lo único, ya que los documentos lo obligan también a asistir a terapia una vez por semana y, como mínimo, a dos reuniones de Alcohólicos Anónimos semanales. Y debe cumplirlo al pie de la letra, ya que si has algo en que no cumpla, se le quitará la custodia. Eso sí que es un gran castigo.