Celeste Sanazi, la hermosa argentina que conquista México

La argentina Celeste Sanazi hace un año y medio llegó a la Ciudad de México para trabajar como actriz. El ambiente cultural mexicano no solo le permitió mostrar esta faceta, sino que tuvo la oportunidad de presentar hace poco su segundo sencillo “Sin mí”.

Además de su trabajo actoral Celeste Sanazi es bailarina. En su cuenta de Instagram demuestra su talento y hace poco reveló el videoclip que acompaña su nuevo tema. "Soy feliz de ver crecer cada día más mi música y que ustedes les guste tanto y me manden tantos mensajes hermosos juro que leo todo esto es más lindo con ustedes y recién empieza", señaló.

Para Celeste Sanazi la música es un territorio de libertad. Sobre todo en las letras, pues cree que son una herramienta poderosa poder mostrar su universo y su estética a través de un mensaje que llegue a todos. “Yo siempre pensé que los músicos me acompañaron mucho en mi adolescencia, me hicieron sentirme menos loca, me salvaron en muchos momentos, entonces con humilde pretensión me gustaría ser esa clase de artista que cuando escuchen mis canciones pueda dar un mensaje o pueda hacer contener a alguien”, dijo.

Celeste Sanazi se adueña de la movida mexicana.

Por ahora Celeste Sanazi trabaja en distintos géneros desde el pop o la balada sin encasillarse en ninguno. “Los estilos son como una prenda de ropa, si vas a una cena elegante, te pones un vestido largo, pero si vas al gym, usas algo más sport. Los géneros musicales solo adornan las letras”, dijo.

Celeste Sanazi apuesta por la música.

Su trabajo actoral más reciente fue en la película “El retiro” y en las series “Kally's Mashup”, sin embargo, Celeste Sanazi se concentra en la música, pero sin descartar la actuación. Para ella están interconectadas y le gusta fusionar ambos mundos.