La enfermedad que casi destruye la carrera de Shailene Woodley, de Divergente

Habiendo cumplido 32 años hace apenas unos días (nació el 15 de noviembre de 1991), Shailene Woodley es una de las estrellas más importantes de su generación. Sin embargo, para lograr construir esa base sólida y su actual momento de fama, tuvo que batallar fuertemente contra una enfermedad de la que poco dio referencias.

A lo largo de su carrera, Shailene Woodley se lució en películas de pequeño presupuesto como The Spectacular Now, protagonizó la exitosa saga de Divergente y fue muy elogiada en su paso por la serie Big Little Lies, junto a Nicole Kidman y Meryl Streep.

Sin embargo su camino no fue nada fácil, y según reveló tiempo atrás en una entrevista, una etapa de su carrera estuvo marcada por un problema de salud que casi la lleva a alejarse de las pantallas para siempre. ¿Qué fue lo que le pasó?

En una nota con The Hollywood Reporter, contó que un problema de salud que casi deja trunca su carrera y que la “debilitó por completo”, hasta casi destruirla. "Nunca hablé de esto públicamente, y un día lo haré, pero estaba muy, muy enferma a mi 20", explicó.

Y continuó: "Mientras estaba haciendo las películas de Divergente y trabajando duro, también estaba luchando con una situación física profundamente personal y aterradora”, declaró. Luego confesó que tuvo que rechazar varias oportunidades laborales por esta afección.

Por otro lado, explicó que se trataba de una enfermedad comúnmente subestimada: “A menos que alguien pueda ver que tenés un brazo roto o una pierna rota, es realmente difícil para las personas identificarse con el dolor que sentís, porque lo que estás experimentando es un dolor silencioso e invisible”.

“Hubo un tiempo en el que la ansiedad, el miedo y la competitividad estuvieron definitivamente en mi mente y mi ego en una forma en la que no estuvieron cuando era niña”, reveló. Pero pudo salir adelante: "Ahora estoy ‘del otro lado’, muy agradecida de haber caminado esa línea de fuego porque ahora sé que no quiero volver a ella nunca más".

"Cuanto más prestaba atención al ruido que me rodeaba, más tardaba mi cuerpo y mi mente en sanar porque no estaba enfocada en mí misma, estaba enfocada en una imagen de mí misma vista a través del lente de los demás", confesó. Cabe recordar que, en otra ocasión, Shailene Woodley también había contado que en su adolescencia fue diagnosticada con escoliosis, por lo que recibió tratamiento hasta los 17 años.