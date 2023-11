Aseguran que Shakira estaría preparando en secreto un documental de su vida

Una de las cuestiones que debía solucionar Shakira en su reciente visita a España por los Premios Grammy era el caso de fraude fiscal en su contra, por lo que este lunes se presentó ante las autoridades de Barcelona para llegar a un acuerdo, recibiendo una sentencia suspendida de tres años más una multa de 7,5 millones de dólares. Sin embargo, hubo algo que llamó la atención por lo que fuentes locales aseguran que estaría preparando un documental de su vida.

Y es que Shakira, quien apareció en los juzgados catalanes completamente vestida de rosa, con anteojos de sol y acompañada de su abogado Pau Molins, tenía unas cámaras dentro de su auto, que también fueron vistas acompañándola a la colombiana en la entrega de los Premios Grammy.

Shakira se presentó ante los juzgados de Barcelona por el caso de evasión fiscal en su contra. Foto: Getty Images

Es por ello que, según las fuentes, la cantante estaría preparando en secreto un documental donde contaría su historia de vida. "Shakira podría estar grabando un documental sobre su vida. Lo pensamos porque hemos podido ver una cámara de vídeo en el interior del vehículo que llevaba a Shakira esta mañana hasta la Audiencia Provincial de Barcelona", señaló una reportera del programa de televisión español “Así es la vida”, de Telecinco.

"La misma persona que la acompañaba en esa furgoneta es la misma que ha ido en el equipo de Shakira grabando todo lo que ocurría en Sevilla", añadió el presentador José Antonio Avilés citando a "gente muy cercana en los Latin Grammy".

Luego de brillar en los Grammy, Shakira fue sentenciada en España a tres años en suspensión y una multa de 7,5 millones de dólares por evasión fiscal.

Cabe remarcar que el promotor artístico Carlos Venegas, quien también fue representante de la cantante entre 1991 y 1993, publicó hace 15 años atrás biografías no autorizadas de la barranquillera, un material audiovisual llamado “La verdadera historia (Shakira: The barefoot girl — The true story)” y un libro lanzado en 2008.

Por ello, de confirmarse la información que asegura que la compositora estaría preparando un proyecto sobre su vida, sería la primera vez que se realizaría con el visto bueno de la madre de Sasha y Milan.