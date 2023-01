Qué la avergüenza a Dakota Johnson de su mamá, Melanie Griffith

A las celebridades de Hollywood les cuesta mantener un bajo perfil. Algunos lo logran, pero para aquellos que, además, han crecido en una familia donde sus integrantes arrastran fama mundial como artistas, es casi imposible. Y más difícil es si, por ejemplo, los padres no tienen reparos en hacer público el pasado familiar, y esto es lo que le pasa a la actriz Dakota Johnson.

Nacida el 4 de octubre de 1989, fruto del amor entre los actores Don Johnson y Melanie Griffith, y nieta de la modelo y actriz Tippi Hedren (ícono de los 60s y 70s), creció con la prensa, los paparazzis, los focos y las cámaras, pero siempre buscó mantener un perfil bajo.

Incluso hoy, que también es una actriz que tomó relevancia tras su trabajo en 50 sobras de Grey y tiene trabajos recurrentes, así como tiene de pareja al cantante de Coldplay, Cris Martin, busca pasar lo más desapercibida posible. Casi no maneja redes sociales y trata de no destacar cuando asiste a algún evento. Hasta se camufla para no ser reconocida cuando va a algún recital de su pareja.

Más allá de todos estos recaudos, Dakota participa de entrevistas y asiste a programas, pero no lo hace asiduamente y busca ambientes donde pueda mantenerse tranquila. Es por eso que, en su paso por The Late Late Show con James Corden, tuvo la oportunidad de denunciar a la persona que atenta con esa búsqueda por “mantener su privacidad en las sombras”: su madre.

Melanie Griffith siempre ha mostrado su vida, con todos sus altibajos, y nunca le escapó a la exposición mediática. Ha estado en boca de todos en cada uno de sus momentos, tanto de éxito como de escándalo, y eso es algo que su hija trata de evitar a toda cosa. Actualmente, sus redes sociales son el canal por donde sigue exponiéndose, desde su día a día, sus viajes y hasta las antiguas fotos familiares, con sus hijas en su niñez o adolescencia. Y ahí está el problema.

Hablando con Corden, Johnson dijo: “No me gusta y como no entro en las redes sociales, no me entero hasta que ya se ha difundido por todo Internet (…) De pronto alguien me lo envía diciéndome: ‘Oh, estabas tan fea’, o ‘eras tan mona cuando tenías aparatos y una cola de caballo peinada hacia atrás’”.

https://jwp.io/s/9j4LR6XI

“Me vuelvo como una nena de 12 años y le escribo: ‘Mamá, no podés hacer eso. ¡Tuvimos esta conversación tantas veces!’”, confiesa, y con un dejo de resignación, pero con una sonrisa, exclama: “A ella le da igual”.

“Mi madre es la persona más increíble que conozco, pero me avergüenza frente a mucha gente”, se queja Dakota y hasta recordó cuando la expuso ante su amor platónico a sus 8 años, Jonathan Taylor Thomas. Al ver que se estaba emocionando por la presencia del actor, Melanie lo llamó y ella huyó de la escena, escondiéndose tras una planta. Hay veces que el enemigo está en tu propia casa.