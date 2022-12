Antonio Banderas habló del infarto que sufrió en 2017

En el año 2017, el actor español Antonio Banderas sufrió un ataque al corazón que le hizo dar cuenta de las cosas importantes de la vida y lo ayudó a identificar sus prioridades. Así lo aseguró en una reciente entrevista que brindó para el medio “Page Six”.

“Me di cuenta de que probablemente era una de las mejores cosas que me habían pasado en la vida porque las cosas que no eran importantes y me preocupaba todos los días por ellas, no tenían sentido. Pensé, ¿por qué estoy preocupado por eso si voy a morir? Siempre supe que iba a morir, pero ahora lo sé. Lo he visto aquí mismo”, expresó el actor. Es así que explicó que aquellas cosas que antes pensaban que eran importante pero, en realidad, no lo eran, las dejó de lado, y se concentró en su hija Stella, fruto del amor que tuvo con la actriz Melanie Griffith, sus amigos, su familia y su vocación de actor.

El infarto ayudó a Antonio Banderas a priorizar las cosas importantes de la vida.

Fue en enero de 2017 cuando Antonio Banderas, de 62 años de edad, sufrió un infarto y gracias a la reacción de su novia Nicole Kimpel, quien le dio una aspirina, pudo salvar su vida y continuar disfrutando de las cosas que realmente ama. En marzo de ese año dijo que el infarto no le causó ningún daño grave, pero se sometió a un procedimiento para insertar tres stents en sus arterias. “No ha sido tan dramático como algunos han escrito”, dijo a la prensa en ese momento.

Cabe destacar que Antonio Banderas volverá a retomar su papel como felino, prestando su voz en la película animada “El gato con botas: El último deseo”, en el que el gato descubre que ha quemado ocho de sus nueve vidas y se embarca en una búsqueda para encontrar el mítico último deseo.

Antonio Banderas está preparando su regreso a "Broadway".

Por otra parte, el actor se considera una persona muy positiva por naturaleza, y es por ello que los altibajos que ha tenido en la vida no le duran mucho y se recupera con rapidez. "Mis depresiones duran cinco minutos, me recupero inmediatamente”, asegura.

Actualmente Antonio Banderas está desarrollando la obra “Company” en Madrid, pero dejó caer que estaría planeando un esperado retorno a “Broadway” luego de haber ganado un premio “Tony” en 2003 por la producción “Nine”. “Algo se ha escrito mientras hablamos”, bromeó con el medio, y agregó que el personaje tendrá sentido por su acento ibérico. "El gato con botas: El último deseo” se estrenará en los cines el próximo 21 de diciembre.