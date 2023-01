Es otra: el sorprendente cambio de look de Dakota Johnson

Dakota Johnson arrancó el 2023 con muchos proyectos por delante y actualmente se encuentra rodando la película 'Daddio', un film que está en carpeta desde hace tiempo y viene arrojando cada vez más novedades. Sin embargo, la noticia por esta hora pasa por el radical cambio de look al que se sometió la actriz.

Durante los últimos días se supo que Dakota tuvo que hacer este cambio de imagen debido a una exigencia de la propia película, algo muy tradicional en los actores adaptándose a los diferentes papeles. Sin embargo el golpe a primera vista es impactante, luciendo muy diferente de la versión a la que estamos acostumbrados.

Dakota Johnson sorprendió con su radical cambio de look.

¿Qué se hizo puntualmente? La protagonista de 'Cincuenta sombras de Grey' se tiñó de rubio platinado, se hizo un corte bob con flequillo. Con esta modificación en su cabello, era cuestión de tiempo para que las fotos se viralicen.

Lo cierto es que, más allá de verse completamente distinta a la versión morocha que conocemos, para los fanáticos fue imposible no comparar este look con el de su madre, Melannie Griffith, cuando la mítica actriz tenía su edad y se caracterizaba por tener cortes de este estilo.

En las imágenes que se difundieron se puede ver cómo Dakota se muestra con mechones claros separados en el medio y peinados hacia afuera de su rostro. También ese sutil flequillos que se dejó, aunque las puntas en su mayoría se encuentran metidas en la bufanda que lleva.

Al ver esta versión rubia de Johnson, muchos podrán recordar su etapa de pequeña, ya que su color natural es mucho más claro que el oscuro que suele llevar. Hace solo unos días, Antonio Banderas, ex esposo de Griffith, recordó la infancia junto a Dakota y justamente se puede ver a la pequeña actriz con un cabello diferente.

Durante estos últimos días la artista se instaló en Nueva York para poder participar de las grabaciones de 'Daddio'. Cabe destacar que, en primera medida, el papel iba a ser para Daisy Ridley, sin embargo esta última se bajó del proyecto y fue entonces cuando Dakota se comprometió con el film.