Drew Barrymore confesó lo peor que le hicieron en una cita: "No puedo creer..."

En los tiempos que corren, conectar con alguien en una cita se ha vuelto un desafío muy difícil. Tal vez sea por la inmediatez en la que se vive que situaciones que requieren paciencia, tiempo y disposición como conocer a alguien tiendan a fracasar a mitad de camino o, peor aún, en los primeros pasos. Esto le pasó a Drew Barrymore.

La actriz estadounidense protagonizó gran cantidad éxitos desde su niñez, pero no todo fue color de rosas, ya que tuvo problemas con el alcohol y sustancias de las que les tomó tiempo salir. Incluso en el amor, ya que cuando pensó que había logrado formar una familia con William Kopelman, con quien tuvo dos hijas, se divorció cuatro años después. Pero es en este aspecto donde busca salir adelante.

Ahora, a sus 47 años, Barrymore es una ávida conductora de televisión y podcast, así como también una exitosa empresaria, pero todo ese trabajo, más el tiempo que le dedica a sus niñas, hace que algo quede relegado: el conocer a alguien.

En una entrevista con la revista People, la actriz de Jamás besada contó: “De vez en cuando me obligo a mí misma a salir, porque si no me doy cuenta de que empiezo a descuidar esa parte”. Y si bien es difícil encontrar a la pareja perfecta, tiene bien claro qué es lo que no busca en una salida. “No quiero una cita de una noche, quiero tener una cita para conocer a la persona. Ya no estoy en la otra etapa en la que buscaba tener sexo, ya no tiene sentido para mí”, exclamó.

Siguiendo el reportaje, Drew confesó que hace poco había disfrutado de una salida con una persona, pero que después desapareció, dejándola bastante herida. “No puedo creer lo mucho que lastima el ghosting”, exclamó y agregó: “A todo el que que haya sido ghosteado y que sintió que un fuego invadía sus cuerpos, quiero decir que lo entiendo. Es muy extraño que alguien se comporte de esa manera”.

Ghosting es un término actual que refiere al acto de desaparecer, dejar de responder durante una relación. Lo más común es que suceda al inicio, pero puede darse en cualquier momento del vínculo, es una declaración del desinterés por continuar un acercamiento "borrándose” de la vida del otro, incluso bloqueando de redes sociales para que no haya más interacción. Acá, los sentimientos del ghosteado son anulados por parte de quien decidió borrarse.

A pesar de haber sido lastimada por esta desaparición fantasmal de alguien con quien estaba teniendo un buen momento, Drew dejó en claro que no dejará de intentarlo, a pesar de que no todas otras las salidas hayan sido muy de su agrado. Incluso llegó a reconocer que “hasta las malas citas generan historias interesantes”.

“De todos modos, no me invitan mucho, no es que tengo muchos nombres en la lista”, exclamó Barrymore, quien a pesar de los malos tragos, sabe que la esperanza es lo último que se pierde.