Drew Barrymore confesó que se liberó de todos sus demonios cuando por fin pudo dejar el alcohol

En un mundo que va cada vez más rápido y que pareciera exigirnos todo el tiempo más, es muy difícil no caer en algún tipo de adicción: algunos la tienen con las personas, otras con las drogas, también con la comida, o puede ser el alcohol. No es la primera vez que Drew Barrymore habla sobre los momentos más oscuros de su vida. En esta oportunidad se animó a revelar que tenía el vicio de alcoholizarse a diario y, desde que decidió dejarlo definitivamente, se siente mucho mejor y ya no vive perturbada, dejó atrás todos sus demonios.

La actriz de 47 años descubrió que su decisión de ya no beber fue una de las cosas más liberadoras en su viaje de vida. “Una de las cosas más valientes que puedes hacer es matar a esos dragones y finalmente cambiar un ciclo horrible en el que te has encontrado atrapado. Para mí, fue dejar de beber”, dijo la actriz a la revista de la que es dueña, Drew.

Desde que Drew Barrymore dejó de bebe alcohol se siente mucho más liberada y tranquila.

Barrymore admitió que su vida se ha transformado por su decisión de dejar de beber. “Durante las vacaciones, cuando gastamos tanta energía tratando de estar a la altura de los estándares de imagen perfecta establecida por los Norman Rockwell del mundo, me gustaría que recordaras darte un abrazo. Tómate un momento, toma un respiro y apriétate. Todos estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo aquí y eso, en sí mismo, es algo para celebrar”, declaró la actriz.

Al dejar el alcohol, Drew Barrymore pudo sentir que se liberó de sus peores demonios.

Drew Barrymore, quien saltó a la fama a inicios de la década de los 80 cuando protagonizó la película ET, el extraterrestre, habló sobre su relación con el alcohol durante una entrevista televisiva en 2021 y en aquel entonces, dijo: “Voy a decir algo por primera vez en mucho tiempo: no he bebido alcohol en dos años y medio. Fue algo que me di cuenta que acababa de hacer, no me sirven a mí ni a mi vida”.

Drew reveló que había estado en un viaje tranquilo y seguro. “Ahora ha pasado suficiente tiempo en el que estoy en un estilo de vida que sé que realmente estoy trabajando en un buen camino para mi pequeño viaje, y finalmente, hay tanta paz donde había demonios”, concluyó.