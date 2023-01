Quién será el compañero de Gal Gadot en la nueva de Rápido y Furioso

Vuelven las aventuras sobre cuatro ruedas aceleradas por inyección de óxido nitroso. Se extiende la franquicia de Rápido y Furioso con una nueva entrega llamada Fast X, donde Toretto y compañía harán de las suyas una vez más, aún cuando la última entrega nos mostró algo así como un final feliz.

Esta nueva entrega contará con la mayoría el reparto original, y ya se ha confirmado un impactante regreso. En una reciente entrevista con The Direct, Gal Gadot confirmó que volverá a la saga con la que debutó en la pantalla grande, y también se sumará un compañero de otra franquicia.

La actriz, productora y modelo nacida en Israel apareció en la cuarta entrega de Fast & Furious, lanzada en 2009. Su papel fue el de Gisele Yashar, y su personaje tuvo idas y venidas, como aliada y enemiga, con la facción de Dominic Toretto, interpretado por Vin Diesel.

Yashar volvió a aparecer en Fast Five y en Fast & Furious 6, siendo esta última donde muere sacrificándose para salvar a su amado Han Lue (interpretado por Sung Kang). Luego, tiene cameos y flashbacks en Furious 7 y en Fast & Furious 9.

Esta confirmación de que Gadot vuelve para la décima entrega levantó muchas especulaciones. Al no haber precisiones acerca de cómo será esta vuelta, la teoría más resonante propone que su vuelta será de una manera similar a la de su pareja. Han, quien aparentemente murió en Tokio Drift, pero que volvió en Rápidos y Furiosos 9.

Pero Gal, que ganó mayor popularidad interpretando a Wonder Woman en el mundo de DC, no será la única súper heroína que se suma a las carreras, ya que para Fast X también se confirmó a Jason Momoa, mayor conocido por su papel en Game of Thrones como Khal Drogo y por su interpretación de Aquaman.

Jason será el gran villano de esta película, aunque tampoco se dieron precisiones acerca de cuál será la interpretación que le corresponderá como antagonista, solo se puede recordar que los filmes anteriores tenían a traficantes y organizaciones del bajo mundo como los enemigos de la familia de Toretto.

Todavía no trascendió de qué irá la trama de esta nueva historia, pero lo que sí está confirmada es su fecha de estreno, pautada para el 19 de mayo de 2023. Y si bien, Gadot y Momoa no pudieron seguir usando súper trajes, andarán en súper autos..