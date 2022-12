Cuál es el auto favorito de Vin Diesel en la saga de Rápido y Furioso

Vin Diesel se convirtió en uno de los actores más importantes de las películas de acción durante los últimos años. Su perfil de actor, generalmente interpretando al personaje serio y rudo pero lleno de buenos valores, lo catapultaron al éxito. Más aún durante la aclamada saga de Rápido y Furioso, una franquicia que catapultó a todos a la fama.

Es cierto que Diesel hizo decenas de películas. Muchos quizá no recuerden que pasó por un exitazo como ‘Rescatando al Soldado Ryan’, aunque lo asocian también a ‘Las crónicas de Riddick’, ‘Babylon’, ‘xXx: Reactivado’, ‘El último cazador de brujas’ o ‘Bloodshot’, pero indudablemente su papel como Dominic Toretto en Rápido y Furioso tiene un apartado especial en su vida.

Y es que Dom terminó siendo uno de los papeles más emblemáticos de la carrera del actor. Sin embargo, a pesar de los muchos autos en los que estuvo a bordo dentro de esta saga, la incógnita del público pasó por ser: ¿Cuál es el auto favorito de Vin dentro de la franquicia?

El Dodge Charger, el más icono de Toretto, puede ser lo primero que se nos venga a la mente. Está claro que para el personaje principal sería el elegido, de hecho es uno de las grandes joyas de las películas, pero acá la historia pasa por saber los gustos del actor.

En una entrevista en YouTube con Kjersti Flaa, Diesel reveló que sus primeros coches fueron un Chevrolet Monte Carlo del 78 y un Pontiac del 67 descapotable. Al actor le gustan los muscle car (autos de tamaño medio o grande, con un estilo deportivo y potentes), por lo que su elección fue diferente.

Así, de esta forma, el favorito por Diesel resulta ser el Chevrolet Chevelle de 1970, auto que vimos al momento en el que Toretto huye hacia México. Después de aquella escena, el actor tuvo el gran gesto de regalárselo a su hija, y esta vez no fue a parar al mayor coleccionista de coche de Fast & Furious.

Vin Diesel y el Chevelle del 70 (foto: Best Movie Cars)

En otra nota le preguntaron a Diesel por su coche favorito y dijo que el Chevelle del 70 "siempre fue importante" para él. Sin embargo, el actor sigue teniendo un gran aprecio por el Charger, describiéndolo como algo que tiene "valor sentimental".

El Chevelle, después de la recordada escena final de 'The Fast and the Furious', volvió a aparecer en las secuelas, aunque con diferentes trabajos de pintura, y de hecho Toretto lo manejó en una carrera como parte de la cuarta película. Luego volvió a aparecer durante una persecución de coches en 'F9'. Vin Diesel y su coche preferido de la saga de Rápido y Furioso (Foto: captura)

Como productor y director, Vin pudo haberse llevado varios a casa, sin embargo confesó que tuvo que "robar" uno de los Chevelles y hacerlo parte de sus ganancias. Beneficios que puede darse sin dudas.