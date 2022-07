¿Cuántos hijos tiene Vin Diesel y con quién?

Para Vin Diesel, la familia lo es todo. Incluso, es un valor que lo ha llevado a la pantalla grande, según Dominic Toretto, su personaje principal de "Rápidos y Furiosos”. En su vida real, sus hijos son lo más importante.

El actor hace unos años que es muy activo en las redes sociales, aunque también se reserva mucho sobre su vida personal. Él y su novia, la modelo Paloma Jiménez, ya llevan juntos más de una década y tienen 3 hijos: Hania, Vincent y Pauline, recordando que la más pequeña lleva el nombre del difunto mejor amigo y coprotagonista, Paul Walker.

En su Instagram, Vin Diesel aparece solo cada tanto con sus niños. Sin embargo, sí lo hace mucho más con otros de su familia y los hijos de actores con los que trabaja en sus películas, entre ellos, está incluida Meadow Walker, la hija de su amigo/hermano Paul Walker, a quien considera una más.

Vin Diesel con sus hijos y sobrinos.

Uno por uno, los hijos de Vin Diesel

Hania “Similce” Riley Sinclair, se hace llamar simplemente Similce y es la primera hija que Vin tuvo. Nació el 2 de abril de 2008 y, según él, Paloma la dio a luz cuando él estaba "filmando Fast 4":

“Fue un día largo, en el que Paul Walker y yo estábamos peleando entre nosotros en esta escena. Llegó a mi tráiler al final del día y dijo: 'Algo está en tu mente'. Tenía un secreto '” recordó y agregó: "No le estaba diciendo a nadie en el mundo que mi hija estaba a punto de nacer" finalizó diciendo: “Nunca olvidaré lo que me dijo. Me dijo: 'Vin, entra en esa habitación del hospital y corta el cordón umbilical. Será el mejor día de tu vida'”.

Desde pequeña, Hania debutó como actriz apareciendo en la serie de televisión "Fast & Furious Spy Racers" en los años 2019 a 2020.

Vincent Sinclair es el único hijo varón del actor. Llegó el 3 de abril de 2010 y lo llamaron en honor al nombre como actor de Vin. Al igual que su hermana mayor, tiene aspiraciones de ser actor e hizo también su debut como actor en "Fast & Furious 9", siendo la versión más joven del personaje de Dominic Toretto, su padre.

Pauline Sinclair es la más pequeña: Llegó el 16 de marzo de 2015, poco después del nacimiento de Pauline. Vin reveló que le puso ese nombre en honor a su querido amigo, Paul Walker, quien falleció en noviembre de 2013.

"No hay otra persona en la que esté pensando mientras cortaba este cordón umbilical" compartió el actor en Today: "Sabía que él estaba ahí, y sentí, ya sabes, una manera de mantener su memoria como parte de la mía... como parte de mi mundo".

Vin Diesel es un padre orgulloso y así lo demuestra constantemente. ¿Te lo imaginabas así?