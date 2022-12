Cuáles fueron los famosos que rechazaron participar en la saga Rápido y Furioso

La saga Rápido y Furioso es una de las franquicias de acción más importantes de las últimas décadas. Cuenta con 9 películas en la actualidad, las cuales relatan las aventuras de Dominic Toretto y su banda. Se transformó en una de las cintas de excelencia de estos años, catapultando a varios actores a la fama.

Son más de veinte años, y pocos quizá puedan imaginarse este éxito sin Vin Diesel al frente, de la mano de Michelle Rodríguez, Dwayne Johnson, Jason Statham, Tyrese Gibson, Ludacris, Gal Gadot o el recordado Paul Walker. Sin embargo, en algún momento todos estos actores tuvieron que pasar un casting, y en algún momento no fueron la primera opción y hubo otros artistas que rechazaron diferentes papeles.

Emin¿Quién podría negarse a participar de esta serie de películas? Muchos fueron tentados pero no todos accedieron, aunque lo más sorprendente de la historia es que en algún momento el papel de Toretto fue ofrecido a otra persona. Sí, así como se lee: Diesel no era la primera opción, y en su lugar el elegido era Timothy Olyphant.

De acuerdo con Looper, Olyphant originalmente estaba contemplado para ser Dominic e incluso Universal Pictures aceptó producir la película porque él iba a ser el protagonista. Finalmente, el actor no quiso seguir con el papel y llegó Vin a cubrir el espacio. El resto es historia.

“Solo pensé, bueno, esto sería simplemente estúpido, y pensé que nadie querría ver esta película ocho o nueve veces. Quiero decir, para la tercera o cuarta secuela, la gente definitivamente se aburrirá de ella”, dijo el actor al ser consultado, confirmando que realmente rechazó aquella oferta cuando ya Paul Walker había sido elegido como el protagonista de la primera entrega.

Reconocido por sus papeles en series como Deadwood y Justified, o incluso siendo el villano Thomas Gabriel en Duro de matar 4.0 o el Agente 47 en la adaptación al cine de Hitman, el actor que hoy tiene 54 años podría haber sido el protagonista de la saga. ¿Habría tenido el mismo éxito que Diesel?

Vin Diesel no era la primera opción para Toretto, sino Timothy Olyphant.

No obstante, no fue el único ya que en el haber aparecen grandes nombres. Uno de los actores más pesados que rechazó estar en la saga fue Denzel Washington, que estuvo en conversaciones para ser el villano de la séptima película (Furious 7), sin embargo no terminó interesándose en el proyecto. Finalmente, ese papel quedó en manos de Statham.

Hubo un caso que rechazó en dos oportunidades a la franquicia, y ese fue Eminem. De hecho el cantante iba a ponerse en la piel de Brian O'Conner en lugar de Walker, sin embargo no quiso estar por compromisos artísticos y su apretada agenda musical. De la misma forma, más adelante le volvieron a ofrecer hacer un par de canciones para las películas y tampoco aceptó por el mismo motivo. ¿Denzel Washington de villano? Podría haber sido, aunque su papel terminó siendo de Jason Statham.

También hubo contactos con Eliza Dushku, que fue tentada para hacer el papel de Mía Toretto, la hermana de Dominic. Sin embargo, por su agenda se rehusó a esa opción y en su lugar entró Jordana Brewster. No había un papel específico para David Tennant, pero también fue contactado para ser uno de los hermanos Shaw. Otro tentado fue Dave Bautista, aunque en su caso pasaba más por un gusto ya que nunca le agradó la franquicia y desde el principio no quiso estar. Y lo mismo para Ja Rule, que en 2001 tuvo un cameo en la primera película pero luego no quiso continuar, dándole lugar a la llegada de Ludacris. El recordado Paul Walker no era la primera opción para el protagonista, siendo Eminem tentado en dos oportunidades.