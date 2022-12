El contundente mensaje de DC sobre el despido de Gal Gadot y otras estrellas

Los rumores de alejamiento de las figuras de DC han llevado a que los responsables hayan que tenido que salir a hablar. James Gunn y Peter Safran, directores de Warner Bros y Discovery, salieron a poner paños fríos y a dar explicaciones.

El último rumor que colmó la paciencia de James Gunn fue el del alejamiento de Gal Gadot del universo. Es por eso que tuvo que salir a aclarar lo que va a suceder con el futuro de la intérprete de la Mujer Maravilla.

Gunn salió a decir días atrás que ya está preparando una nueva película de Superman, pero ya sin Henry Cavill. Igualmente un fan le hizo esta pregunta en Instagram, confirmando el despido de Gal Gadot: "No puedo esperar para ver lo que estás preparando. Con eso dicho, el movimiento de echar a Cavill y Gadot (especialmente después de anunciar su regreso) no me inspira confianza".

Y Gunn respondió: "No estoy seguro de dónde sacaste que 'echamos' a Gal". ¿Gal Gadot seguirá interpretando a la Mujer Maravilla para DC?