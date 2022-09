Desde el balcón, Dua Lipa deslumbra a todos con su espectacular belleza

Desde hace varios años, Dua Lipa es una de las cantantes más importantes de la música mundial. Ella posee un talento y un estilo que hace que sus canciones sean verdaderos éxitos desde el primer momento. Hace algunas horas compartió unas fotos que deslumbraron a todos en redes sociales.

En su feed de Instagram, la intérprete de la canción "We're good" compartió una serie de imágenes de ella que no solo demostraron lo hermosa que luce actualmente sino también la perfecta silueta que tiene a sus 27 años. En las fotografías se la puede ver luciendo un vestido de gala de color negro.

Dua Lipa tiene 27 años.

Estas capturas pertenecen a una campaña que la cantante británica realizó en la ciudad de París, Francia. Desde el balcón y con la ciudad del amor de fondo, Dua Lipa cosechó millones de reacciones en minutos. Además junto a las mismas agregó un mensaje que dice: "Paris never ever lets me down a beautiful evening celebrating the launch of the new Libre intense perfume campaign" (París nunca me defrauda una hermosa noche celebrando el lanzamiento de la nueva campaña de perfume intenso Libre).

Desde hace algunos meses Dua Lipa sorprendió a sus seguidores al mencionar a una importante revista que se había separado de su novio, el modelo Anwar Hadid, tras dos años de relación.

Además de ser una excelente cantante, Dua Lipa es una modelo de primera línea.

La intérprete de la canción "New rules" dijo que por el momento está en una etapa de su vida en la quiere estar sola y vivir este momento al máximo. Que todo su tiempo lo quiere dedicar a su carrera para cada día ser más profesional. Además agregó que con su música quiere marcar un antes y un después en sus seguidores de todo el globo.