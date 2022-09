¿Cómo se hicieron amigas Inés Gómez Mont y Galilea Montijo?

Galilea Montijo defendió una gran cantidad de veces a su amiga Inés Gómez Mont, quien se encuentra prófuga de la justicia por lavado de dinero, entre otros delitos. Hoy se tienen un amor muy grande, pero el vínculo entre ambas surgió luego de una gran pelea que tuvieron años atrás y que terminó generando que ahora sean íntimas amigas.

Todo comenzó en 2008 cuando Galilea Montijo habló mal del actor y conductor Pedro Sola, por lo que Inés Gómez Mont salió a defender a su colega. "Galilea Montijo lo que más desea en este mundo es casarse. Todos le dan anillo y todos la mandan a volar. ¿No se han fijado? Todos", dijo y la acusó de buscar hombres con dinero.

También se refirió a la conductora de Hoy como "Doña Table" al asegurar que de joven trabajaba como bailarina en un table dance, un tipo de espectáculo que se caracteriza por la presentación de danzas eróticas. En este sentido, Inés Gómez Mont la acusó de tener "un pasado oscuro" y de llegar a los medios de esta manera.

Inés Gómez Mont y Galilea Montijo: el inicio de la amistad

Luego de estas polémicas declaraciones, Inés Gómez Mont se acercó para pedirle perdón y Galilea Montijo aceptó con gusto estas declaraciones ya que no es común que esto ocurra en el mundo del espectáculo. La conductora de Hoy la invitó a salir para hablar personalmente y desde ese día nunca más se separaron.

"Un día hablé muy feo de ella sin conocerla, por tonta, me arrepentí mucho, le hablé por teléfono para pedirle perdón. Créanme, ¡aprendí la lección de no hablar mal de nadie!(Es de las cosas que más me arrepiento, aunque eso me dejó ¡una amistad única! De los errores se aprende", dijo la conductora de Ventaneando.

La amistad es tan fuerte que Galilea Montijo fue la primera persona que visitó a Inés Gómez Mont en el hospital cuando dio a luz a su hija María en 2018. Por este motivo no sorprendió cuando revelaron que la eligió como madrina de la pequeña, además que un año compartieron un viaje a Nueva York para festejar el cumpleaños de la presentadora de Los 25+.

Inés Gómez Mont y Galilea Montijo son amigas desde 2008.

Si bien hoy Inés Gómez Mont tiene graves problemas legales con la justicia mexicana, Galilea Montijo no dudo en expresar públicamente todo su apoyo.

"Lo único que puedo decir son puras palabras de amor para ella. Una gran hija, gran amiga, gran ser humano en todos los sentidos. A su familia, que también adoro. Es una mujer de mucha fe y los que la conocemos y conocemos a su familia sabemos que van a salir adelante", expresó en Hoy.

Cuéntanos, ¿conocías la historia detrás de la amistad entre Inés Gómez Mont y Galilea Montijo?