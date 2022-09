Esta fue la primera canción de Dua Lipa

Dua Lipa se encuentra de gira en Buenos Aires, Argentina, con shows en el Campo Argentina de Polo ubicado en Palermo. La cantante de 27 años es una de las artistas más exitosas de la actualidad, lo cual le valió dos premios Brit a la artista solista femenina británica y artista revelación británica.

Su carrera profesional comenzó en 2013 como modelo cuando firmó un contrato con Tap Management, dirigido por Ben Mawson y Ed Millett, mientras trabajaba como camarera en un bar de cócteles. A los pocos meses, la agencia le ofreció un salario fijo mensual para que se concentrará en grabar música, luego de haber expresado su pasión por el canto.

Fue en el verano de 2015 cuando escribió la canción "Hotter than Hell", la cual le ayudó a firmar un contrato con Warner Music Group. El tema alcanzó la posición 15 en la lista de sencillos del Reino Unido y durante todo este camino hacia la música siempre trabajó al lado de Mawson y Millett.

"Dua fue realmente inteligente: firmó con Warner Bros. en parte porque no tenían una gran artista pop femenina y necesitaban una. Realmente la querían, por lo que tenía el enfoque del equipo desde el primer día", expresó Millet tiempo más tarde.

En 2015 salió al mercado "New Love", que no tuvo tanto éxito, y meses más tarde "Be the One", el cual le dio una gran fama en el extranjero. Su voz comenzó a sonar en los primeros puestos de las radios de Bélgica, Polonia y Eslovaquia, y como resultado de esto se ganó un certificado doble platino.

El primer álbum de Dua Lipa

Warner Bros. Records lanzó "Dua Lipa" el 2 de junio de 2017 y es considerado un "álbum visual" ya que todas las canciones cuentan con un GIF creado por el artista Joe Webb. Incluye "Hotter than Hell", "New Love" y "Be the One", además de otros 9 sencillos.

El proyecto para este álbum, que ella misma considera pop oscuro, comenzó al escribir "New Love" y estuvo un año preparándolo. "Cuando había empezado con mi propia música, escuchaba a Nelly Furtado, P!nk y Destiny's Child, pero cuando crecí encontré mi amor por el hip hop, así que lo que principalmente escucho es Rap", contó sobre el trabajo que hizo.

Dua Lipa comenzó como modelo a los 9 años.

Y agregó: "Me encanta la realidad detrás de esa música, por eso intento también vincular eso en la música. Este álbum tiene una mezcla de eso y una gran influencia con hip hop, donde me gusta cantar el Rap, así que empiezo mis versos que son muy rápidos y luego se escucha un estribillo pop".

