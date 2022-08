El perfume favorito de Miley Cyrus y dónde conseguirlo

Miley Cyrus no es solamente una de las artistas más populares de su generación, sino que se convirtió en la cara de muchas marcas en los últimos años. Una de las últimas campañas que hizo fue para una de las fragancias de Gucci que, según reveló en una entrevista, que dueña de su perfume preferido.

Gucci Flora es una de las últimas líneas de fragancias de la maison italiana que tiene sede en Florencia, región de la Toscana. Para lanzarla al mercado eligieron como modelo a la cantante Miley Cyrus, de 29 años, quien se enamoró por completo del aroma del perfume Gorgeous Gardenia.

"La fragancia cuenta con un alegre aroma floral exclusivo construido alrededor de la gardenia, una flor admirada desde el albor de los tiempos que se decía que era empleada en elixires y pociones mágicas (...) La flor de la pera aporta una nota actual al carácter floral exclusivo, mientras que el toque de azúcar moreno agrega una delicada dulzura a su estela", indican.

Gorgeous Gardenia, que se encuentra en medidas de 50 ml. y 100 ml., tiene notas dominantes florales, de mandarina italiana y frutos rojos. Sus notas de corazón son de gardenia blanca, absoluto de jazmín y flor de frangipani, mientras que las notas de fondo son de pachulí y azúcar moreno.

El perfume se presenta en un frasco alargado de cristal rosa lacado e incorpora un capuchón dorado brillante, mientras que el envoltorio está lleno de flores, creado originalmente por el artista e ilustrador Vittorio Accorro para Gucci en 1966. Se puede comprar en el sitio web por $137 euros o en tiendas exclusivas de perfumería.

Gucci hace tiempo que apuesta por la sostenibilidad y, por tal motivo, el frasco se fabricó con un 10 % de vidrio reciclado. Además, se entrega en cajas y bolsas ecológicas, creadas mediante un proceso de materiales respetuoso con el medioambiente y es completamente reciclable por lo que se puede usar muchas veces.

El Gorgeous Gardenia tiene un aroma floral.

La campaña de Gorgeous Gardenia fue pensada para definir el espíritu rebelde de Miley Cyrus combinado con el rock and roll. "El perfume me hace acordar a mi abuela, que siempre olía a flores recién cortadas. Cuando me detengo a olerlo es como si estuviera con ella, por eso es mi mejor regalo", expresó la cantante.

¿Conocías el perfume favorito de Miley Cyrus?