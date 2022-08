Todas las parejas que tuvo Itatí Cantoral

Itatí Cantoral ha tenido éxito en el teatro y en la televisión, pero en su vida sentimental, aunque ha tenido varias parejas, dos de sus matrimonios fueron fallidos. Lo mejor que le ha pasado es que tuvo la dicha de tener hijos con ambos.

Los amores van y vienen y ésta es la lista de los más importantes en la vida de Itatí. La mayoría de ellos han sido conocidos. Desde Alexis Ayala hasta Sergio Bonilla.

Las parejas de Itatí Cantoral

Recordando su historial amoroso, Itatí Cantoral tuvo su primer amor verdadero con su primer novio, Alexis Ayala. Precisamente, durante una entrevista, ella mismo confesó: “No fui muy noviera… mi primer novio lo tuve a los 15 años. Se llamaba Eduardo, era de la secundaria y no fue mi primer amor realmente”.

Por esa razón, es que considera como su oficial primer amor a Alexis Ayala. Con él inició un noviazgo a los 16 años mientras él tenía 26. En ese momento, ambos estaban cursando en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA).

Esa relación duró 3 años. Aunque se querían mucho, todo terminó cuando Alexis le pidió casarse y su papá se opuso porque aún era muy niña. Durante el programa de Gustavo Adolfo Infante, la actriz declaró:

“Alexis Ayala era hermoso, la nariz parecía mandada hacer, de cara muy guapo. Nos conocimos en una fiesta del CEA y no podía creer que alguien tan guapo me había sacado a bailar. Sí me hubiera casado con él, tenía el vestido y todo, pero era muy joven".

También contó: "Él se quería casar conmigo a los dos años, pero gracias a mi papá no sucedió sino ya llevaría 18 divorcios. Yo dije sí, me caso, lo amo, lo amo, él era hermoso”. Llevar la relación a otro nivel no tenía sentido porque ella estaba estudiando actuación y él recién estaba en los comienzos de su carrera.

Suerte en el amor, mala suerte en los matrimonios

Luego, le llegó su primer matrimonio con Eduardo Santamarina. Estaba claro que el CEA fue para la actriz el lugar predilecto para encontrar parejas. Incluso, fue allí donde lo conoció porque vivían compartiendo jornadas completas en el mismo salón de clases. Vale recordar que en ese momento él era novio de Susana Lozano. Itatí Cantoral cuando conoce a su pareja en la serie "Donde hubo fuego"

La artista se casó con Santamarina en 1999 y hasta presumieron una gran fiesta. Vivieron felices unos años y tuvieron hijos, los gemelos Roberto Miguel y José Eduardo. Ya en los últimos años de la relación empezaron los problemas y fue Santamarina quien empezó una relación extramarital.

Mientras circulaban los rumores sobre la infidelidad de Eduardo con Susana González, la propia Itatí Cantoral aseguró que ella también estaba en una relación extramarital con su amante, el actor Gabriel Porras. La actriz mencionó que siempre la trató muy bien, pero que ella nunca lo quiso y él lo sabía. Por ello, esta relación terminó justo cuando se inició el divorcio con Santamarina.

Tras tanta decepción amorosa, volvió a abrir su corazón y vino el segundo matrimonio con Carlos Alberto Cruz. Ellos se conocieron cuando él era coordinador de producción de la telenovela que ella estaba protagonizando.

Se enamoraron y luego de 2 años de estar en pareja se casaron, en 2008. Como fruto de esa relación nació María Itatí. Este matrimonio llegó a su fin en 2018: “Me costó mucho dejar ir un segundo matrimonio porque Carlos tenía todo a nivel familiar, mis hijos lo amaban mucho. Él tenía una relación con los gemelos como si fuera su papá. Me sentía apoyada por él. Sentía que todo tenía funcionar y tenía muchas ilusiones” confesó.

Después de estar casi 4 años soltera, Itatí Cantoral regresó a estar en la mirada de los reflectores ante un supuesto romance con el actor Sergio Bonilla. Habían sido captados en un restaurante de la colonia Condesa. Muy acaramelados y hasta con un supuesto beso.

Ambos negaron el romance, aunque la actriz reconoció que el actor era muy guapo y hasta sentía admiración. Esas fueron todas las parejas que se le conocieron públicamente. Sin dudas, tuvo suerte en el amor, pero no en los matrimonios.

Actualmente, la actriz está en una de las series más destacadas de Netflix, "Donde hubo fuego", y como siempre, al lado de su colega Eduardo Capetillo, están siendo una de las parejas favoritas del público. ¿Qué opinas?