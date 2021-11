Quién fue el primer amor de Itatí Cantoral

La talentosa Itatí Cantoral Zucchi es una actriz mexicana muy famosa por sus trabajos en telenovelas exitosas. Actualmente tiene 46 años y aunque reconoce que no fue muy noviera, recuerda quién fue su primer amor.

El primer amor de Itatí Cantoral, no fue su primer novio

En una entrevista reciente para el programa "¡Suelta la Sopa!" de Telemundo, la actriz Itatí Cantoral contó detalles acerca de su historial amoroso. Aunque muchas veces se la relacionó con diferentes colegas del medio, recordó algo llamativo de quien fue su primer novio, pero no su primer amor: "No fui muy noviera...mi primer novio lo tuve a los 15 años. Se llamaba Eduardo, era de la secundaria y no fue mi primer amor realmente".

Durante la misma entrevista, también contó con un gran suspiro que el primer jovencito que se ganó su corazón fue después: "Mi primer amor realmente fue a los 16, con un actor, con el señor Alexis Ayala" contó la hija del famoso Roberto Cantoral.

Ante tal íntima confesión también agregó entre risas: "¡Guapérrimo! Todos lo conocen, exitoso, talentoso, con unos padres hermosísimos, una hermana fantástica, una familia hermosa. Yo lo quería muchísimo, fue obviamente el amor de mi vida en aquella época", dijo Cantoral y los dejó a todos pensando.

Itatí Cantoral y el famoso padre de sus hijos

Luego de contar quién fue su primer amor, la actriz mexicana también quiso recordar la tormentosa relación que tuvo con quien es el padre de sus hijos Eduardo y Roberto. Se trata del galán de telenovelas Eduardo Santamarina, con quien vale recordar se casó en el año 2000.

Tras contar detalles de su separación, Cantoral también quiso hacer hincapié en la importancia que tiene en su vida que sus hijos se lleven bien con su padre: "Mis hijos vinieron con amor a este mundo. Yo me casé muy enamorada de Eduardo Santamarina, nos casamos por la iglesia. Dios me bendijo con esos dos niños hermosos y hasta el día que mis hijos se mueran su padre va a ser Eduardo Santamarina".

A pesar de que el padre de sus hijos no fue su primer amor, la actriz confesó que se casó enamorada, aunque luego sufrió mucho y por ello convencida, decidió separarse. Refiriéndose a ese momento que vivió, Itatí habló de las posibles causas que incidieron en ese triste e inesperado desenlace:

"Yo creo que el amor está basado en el perdón. Yo pienso que la mentira, y si no logras perdonar puede destruir una relación", confesó sin profundizar, ya que fue una ruptura que estuvo empañada por rumores de una infidelidad.

¿Crees que Itatí Cantoral volvería a su primer amor, el galán Alexis Ayala?